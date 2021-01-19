人妻女神捲入「上流戰爭」　熱吻、摸屁股樣樣來

第一代女團「S.E.S.」成員柳真，近期因出演《Penthouse上流戰爭》，並在劇中涉嫌頂樓殺人案，以及搞婚外情爆紅，她昨（18日）上節目《同床異夢2 – 你是我的命運》作客，聊到老公奇太映看劇時有沒有吃醋，她透露一幕自己與嚴基俊的出軌現場，雙方熱吻時自己摸了對方屁股，該橋段被大肆報導，老公因此得知。

柳真去年以《Penthouse上流戰爭》中吳允熙一角色，拿下《SBS演技大獎》最佳女主角殊榮，她透露當時女兒有看轉播，見到媽媽得獎相當興奮，老公奇太映也有傳訊息祝賀，但她結束頒獎典禮回家時，老公卻已睡著，說在新婚時他都會等到凌晨，幽默表達小小不滿。

柳真在《上流戰爭》中是殺死閔雪娥的凶手，為了掩蓋罪行，搭上100樓鄰居嚴基俊搞婚外情，橋段皆引起全網熱烈討論，問及老公有沒有追劇？柳真表示奇太映都在照顧女兒，不會刻意收看，但有次看到她上新聞，老公才發現老婆與嚴基俊熱吻時，摸了對方屁股，但柳真表示不記得，強調「只摸到腰」，看了回放發現真有此事，只好跟老公承認。

外傳柳真喜歡有肌肉的男生，她就透露跟老公的故事，2人合作拍戲時與劇組去了汗蒸幕，經紀人當時就說「奇太映的肌肉很厲害」，柳真笑說：「不是我說的，但當時成了話題，我們那時候不熟，雖然我是滿想摸的。」更透露儘管他們結婚10年，老公洗完澡走出浴室的畫面，仍讓她心動不已。《Penthouse上流戰爭》第一季21集可至愛奇藝國際站收看，第二季於2月20日更新。

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