偷吃、手機藏不雅片　鄭爽老爸怒譙張恒「極品渣男」

大陸人氣女星鄭爽被踢爆到美國找代理孕母，生下2名孩子後，疑似因為與前男友張恒分手，打算棄養親生骨肉，消息在對岸炸鍋，鄭爽昨（19日）晚發文似乎在控訴張恒偷吃，她的父親更直接挑明男方出軌、騙財，手機還存有女生不雅影片，怒批：「陰險狡猾，極品渣男，一家渣！」

鄭爽在文中自稱「特別low沒有團隊的鄭爽」，更寫到「我沒想過他出軌了我該怎麼辦的事情，那天是9.27.2019飛機上，下飛機我按部就班完成工作，晚上眼淚和懺悔我沒有說任何事情」，似乎暗指遭張恒感情背叛，另提到雙方有借貸糾紛、男方爸媽來道歉等，透露曝光的音檔完整版有6小時。

而鄭爽的父親鄭成華則PO文痛罵張恒：「完全是斷章取義，他家人太壞了，陰險狡猾，極品渣男，一家渣！為了金錢不擇手段，卑鄙下流！」指女兒和對方合開公司所有費用都是他們付，借給張恒2000萬人民幣（約8千6百萬新台幣）到現在也還沒還，「不要臉！軟飯硬吃第一名！他們就是不斷的要脅我們，騙取更多的錢財！」

鄭成華同時大爆料：「你知道渣男戀愛期間出軌了N次，手機裡還錄女生的不雅視頻，看到了這些哪個女孩熱戀期間能接受這個事實？」至於小孩，他表示一切都委託律師處理，「我們是一個負責任的家庭，我們從來都沒放棄要負責這兩個孩子！」（編輯：楊穎軒）

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