29歲的大陸女星鄭爽因電視劇《微微一笑很傾城》暴紅，被評選為大陸「90後四小花旦」。18日被爆與前任張恒在美國找代理孕母生下2個小孩，後又因分手決定棄養，讓男方獨自在美國照顧孩子，震撼大陸演藝圈。而鄭爽過往情史也跟著被挖出，不只張恒，與張翰、胡彥斌的戀情最後皆撕破臉鬧翻。

鄭爽與張翰曾是同門師兄妹，2009年因拍《一起來看流星雨》擦出愛火，鄭爽因為對方太帥，自覺配不上他，還傳出她過於自卑跑去整形。由於她的不自信導致沒安全感，2014年6月鄭爽宣布分手，結束與張翰的5年戀情。

據說，鄭爽與張翰的分手導火線，是因為張翰參加綜藝節目時，與其他女來賓互動過於曖昧，使得敏感的鄭爽徹底崩潰，於是才發出那份「單方面聲明」，選擇分手，但男方也沒挽留，隨後，鄭爽因情傷爆瘦，而張翰卻因吃牛肉麵遭到女方粉絲攻擊。

之後．鄭爽與大8歲胡彥斌2015年認愛，戀情也僅維持1年多就宣告分手。事後胡彥斌曾發文，「還未落地就發現，前面有一個坑，它也許是糞坑，怎麼跳也跳不過去了。」被外界解讀是暗指與鄭爽的戀情。

鄭爽去年在節目《讓生活好看》中曾翻白眼表示：「我搞不定上海男人，不要提了～我反正搞不定就是了！」疑似影射上海出身的胡彥斌。胡彥斌則氣憤發文回擊，「4年了，不要再提了，大家都挺好的。老被拿出來拼湊新聞真的有點累了。」之後連發三句「不想有任何瓜葛了」以表示這件事情非常重要。

至於鄭爽和富二代張恒，他倆於2018年在節目《這！就是鐵甲》相識相戀，還曾以情侶身分參加大陸實境秀《女兒們的戀愛2》，不過播出後，有網友指張恆不愛鄭爽，遇到問題就用「冷暴力」處理，鄭爽太過遷就男友，使觀眾看了大呼：「鄭爽愛得太卑微了！」

不過，2人戀情很快就告吹，而且還分得不愉快，張恒遭控用鄭爽的名義借高利貸，又被法院發出限制消費令，未料現在又爆出鄭爽的代孕「棄養」風波，兩人之間的糾葛簡直是比八點檔還精彩。