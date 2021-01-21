【個人意見】口罩續集

最近疫情又有擴大的傾向，我們除了替前線的醫護人員加油，自己戴好口罩、勤洗手也是很重要的，戴口罩這事已經成為國民的日常，但口罩也可以有趣、表達個人風格，還大筆的省下粉底和口紅的錢，讓我們看看名人把口罩戴出時尚感。

凱特王妃的小碎花口罩與白色洋裝的搭配十分具有英國鄉村風格，這裡使用的是用印花搭配素色的基本搭配法，如果穿白洋裝再戴白口罩可能會顯得有點像醫護人員，因此搭配上花色有趣的口罩是一個好的選擇。

凱蒂霍姆斯也是使用花配素的原則，白T和牛仔褲搭上印花並且配色的口罩，是接下來應該很基本的一個造型。

坎達爾詹納和貝拉哈蒂德證明了黑色是一個百搭的顏色，黑色口罩比較沒有那麼強的醫院感，可以輕鬆地和許多服裝搭配，駝色長大衣、黑長褲、球鞋的組合實在很帶有新時代的時髦感。

當然，我個人十分能理解瑪雅霍克這張照片裡的造型，戴口罩很容易想說「反正大家又看不到我的臉」，然後天氣又冷，所以會把一大堆衣服都穿在身上再戴上口罩，這是一個厭世冬季造型。

克莉絲汀史都華徹底地使用了同色系搭配，全身都黑色系，迷你洋裝和高跟鞋的搭配很基本，加上口罩是很有當代感的一個配件，另外這造型如果戴上白或淺藍的口罩就沒那麼到位。

莎拉潔西卡派克則一項喜歡衝突混搭，他的桃紅口罩巧妙的呼應外套上的鮮豔色彩和鞋子，口罩跟鞋子搭配是新時代的鞋包成套。

奧莉薇雅巴勒摩一向都很懂得巧妙搭配，在這裡他可能覺得口罩跟衣服不搭，或國外口罩沒那麼好買，而選擇了絲巾包臉，這是沒辦法的選擇，對於輕易可以買到實名制口罩的我們來說，可以在醫療口罩外面再加絲巾來達成造型的完整性。

身為珍妮佛羅培茲，她的口罩有亮片也是很正常的。

圖片來自ELLE及Hello Magazine

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