婚前為金泰希違反軍紀、婚後存款全繳給她！Rain寵妻：因為太愛了，想好好珍惜

韓國天王Rain是出了名的寵妻魔人，他與金泰希結婚4年，婚前女方希望能愛得低調，讓Rain吃盡苦頭，直呼當時「好可憐」；婚後，Rain把存款全繳給老婆，夫妻倆也終於大方放閃，於去年合體拍寢具廣告，Rain曾說過：「因為太愛了，想好好珍惜。」

Rain於2011年與金泰希拍廣告認識，當時僅是朋友關係，直到同年10月，Rain即將入伍服役，才鼓起勇氣主動聯絡女神，兩人感情慢慢升溫。他倆於2013年1月認愛，一度還被爆料與金泰希約會時穿軍服沒戴上軍帽，違反軍紀，引發軒然大波。

Rain與金泰希貴為韓流巨星，婚前愛得非常低調，沒有同框合照，也沒有在社群平台放閃，相差兩歲的姊弟戀交往第4年終於開花結果，於2017年步入禮堂，當年為了天主教徒的金泰希，Rain還願意受洗，為結婚做準備。婚後夫妻倆育有兩女，一家四口，非常幸福美滿。

Rain曾接受韓國版《Esquire》訪問時透露，回憶當年因為金泰希希望能低調交往，讓他吃了不少苦頭，他說：「現在想想那時候的我好可憐，但是現在任何小的事情都很珍貴、幸福，現在是我最幸福的時光。」

原本事業至上的Rain，婚後也將事業擺到第二順位，他曾缺席主持的選秀節目《The Unit》 記者會，原因是忙著照顧老婆與女兒，更發聲明希望大家體諒。夫妻倆也於去年首次同框拍攝廣告，在寢具品牌 LaCloud 表現出超甜蜜的家居生活，夫妻倆的甜蜜互動，彷彿就像是在拍偶像劇。

而Rain前陣子頻在節目透露與老婆的情史，先是自爆暗戀對方1年，後透露結婚費用總計4萬多台幣，其中婚戒只花7000元搞定，節省程度跌破網友眼鏡。他還表示不會干涉彼此的金錢分配，因為是一家之主，所以經濟開銷由他包辦，令網友羨慕金泰希是真的可以說出「你的就是我的，我的還是我的」的幸福女人呢！