彭于晏念念不忘「初戀」 缺乏安全感曾怕給承諾

38歲的彭于晏是許多女性心中的最佳老公人選，仍是黃金單身漢的他曾表示最念念不忘「初戀女友」，加上來自單親家庭，僅見過父親4次，擔心自己會跟父親一樣是個害怕承諾的人，可能因此至今遲遲無法展開新的戀情。

彭于晏去年在大陸節目《魯豫有約一日行》中透露感情問題，即使出道已19年，曾與張鈞甯、蔡依林、辣模林珈安等女星傳出戀情，緋聞不少，卻從來沒有認愛過，也鮮少提及感情問題。

他表示入行後曾與圈外人交往，雖然談得來，但身為公眾人物，一舉一動都成為焦點，最後還是因為「工作」關係分手了。被問到如果要找回一件曾經遺失的東西，他回答：「我的初戀女友！」他形容初戀都是最開心的，因為完全投入愛情是最令人難忘，之後便很少再有這種感覺過了。

「感情是不是最需要的」？在彭于晏內心仍是個問號。訪問中，他有提到事業、家人一定會放在最前面，原因是「沒有安全感」，其實，彭于晏來自單親家庭，到現在只見過父親4次，「如果我今天真的喜歡一個女孩子，然後傷了對方的心或是怎麼樣的時候，會不會像父親一樣」他擔心自己會與父親一樣，是個害怕給承諾的人。

不過，他不積極追愛，一直等待緣分出現，「我根本沒去找，而且說起來我也不會，不知道該怎麼開始。」所以在真命天女出現前，他會全心全意專注在演戲上，當各位粉絲們的「好老公」。