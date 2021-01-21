周慧敏曬與古巨基老婆28年前舊照　青澀模樣超甜！

53歲的香港「凍齡女神」周慧敏昔日以清純形象走紅，結婚後仍是大家心目中的女神。日前，她在Instagram上傳與古巨基老婆Lorraine 28年前的舊照，合照中，兩人當年都還是20多歲的年輕女孩，笑容一樣甜美可人，外表與現在差異不大，被不少網友們留言激讚：「都沒變老！」

周慧敏在Instagram上寫道，「祝福我的好朋友兼經理人Lorraine古巨基太太生日快樂，身心健康，一家幸福。pic1,2,3攝於1993於日本拍攝詩芬Sifone洗頭水廣告期間，pic4攝於如果你知我苦衷MV拍攝現場1992。」

照片一上傳，立刻獲得8000多個讚，特別是，周慧敏的妹妹頭瀏海，穿上細肩帶花色小洋裝，時隔多年再看，還是一樣的漂亮，真不愧是「香港玉女掌門人」。

新冠肺炎疫情下，許久未露面、47歲的古巨基，自從大3歲的老婆Lorraine前年年底生下兒子Kuson後，就經常宅在家中專心「孝子」。他日前也有向老婆大人獻上生日祝福，並稱「在我眼中他們兩個都是小朋友。」

其實Lorraine是古巨基入行後唯一的女朋友，兩人在1993年因工作結緣，一直當他的貼身助理，終日相伴左右。有傳Lorraine本身是個「富二代」，家境非常好。據悉，Lorraine一開始是在唱片界做幕後，高薪厚職，但是後來為了古巨基放棄大好前程，甘願當他身邊默默無名的小助手。

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