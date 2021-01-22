孟耿如飄「孕」味？黃子佼曬影片回應了

愛情長跑多年的黃子佼和孟耿如去年攜手邁入婚姻，是演藝圈著名的模範夫婦，夫妻倆每次出席活動總逃不了生小孩的話題，女方的肚皮動靜備受關注。昨（21）日黃子佼在臉書上PO出與孟耿如的合照，只見老婆的肚子明顯隆起，讓大家瘋猜她是否已有身孕，而黃子佼也親自現身回應了！

黃子佼在文中更新夫妻日常：「今天難得有第2套，廣告順利提早收工，太熱，回家換衣服，再搭配情侶的系列，出門和朋友吃飯去」，只見孟耿如身穿一件長版、寬鬆的卡通襯衫，黃子佼則是穿上白色襯衫，夫妻倆戴上同款口罩，同樣搭配白色帆布袋入鏡，可愛的情侶穿搭閃瞎眾人。

值得注意的是，網友們發現孟耿如的腹部凸起，飄散濃濃孕味，紛紛上前留言：「肚子這麼大囉！恭喜」、「恭喜佼哥！歡迎來到育兒世界」、「太有媽媽味」、「那肚子很搶戲…莫非….」，黃子佼看到後也出面澄清：「昨天這樣，今天3個月，怎麼可能啦！就是插口袋時擠壓的啦~笑死。」最後還附上一段老婆跳舞的影片，只見孟耿如身穿貼身的背心大跳芭蕾舞，纖細的曲線一覽無遺，看來期待她懷孕的粉絲們還需要再等一陣子。（編輯：侯家瑜）

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