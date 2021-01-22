大陸女星鄭爽日前被爆出代孕棄養風波，在短時間內消息快速發酵，輿論幾乎一面倒的痛批她冷血，就連演藝事業也跟著受到影響。而大陸的廣電總局於昨（20）日透過雜誌表態封殺鄭爽，引起討論。

廣電總局透過《廣電時評》上大動作表態要封殺鄭爽，內文標題更直接以「代孕棄養者，德不優法不容」點名鄭爽，內文中提到鄭爽代孕棄養事件有違社會主義功德、公序良俗，「演藝人員私德有虧，無論作品如何，其本人在廣播電視和網路視聽上的社會公德示範作用不會積極正面。」

除了批評鄭爽的私德有偏差外，文末更直言：「我們不會為醜聞劣跡者提供發生露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上的螢屏聲頻。」封殺宣言一出，不少網友都表示鄭爽這次真的慘了。

鄭爽日前因為代孕棄養登上媒體版面，沒想到事件如滾雪球般越滾越大，不僅陸續爆出鄭爽把一雙子女丟在美國給前男友張恒照顧、2人鬧分手談判時對於孩子一事還不負責任的脫口「孩子打不掉，煩死了」，重創形象，使得她代言全被撤除，過去獲獎也被官方收回。

此外，網路上還流傳出疑是鄭爽發表退出演藝圈的音檔，音檔中提到：「不知道這個舞台會不會是我對觀眾的道別，很多時候讓大家挺尷尬的，我不是故意的，可能我真的沒什麼演技，真的只是幸運吧。」音檔最後還感謝與她合作的夥伴們。而網友聽到音檔後完全不領情的表示：「明明是封殺，搞得好像自己主動退出一樣。」

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