曾立志當警察，朴信惠童星起家　父母陪吃苦終成「國民女神」

30歲的韓國女星朴信惠，常與玄彬、李敏鎬、張根碩等韓國男神合作演出，有「男神收割機」之稱。她小時候立志當警察，卻陰錯陽差當了童星，父母也為了她，舉家搬到首爾，吃了很多苦，所幸她很努力終於熬出頭，成為韓國國民女神。

出道18年的朴信惠曾上綜藝節目《認識的哥哥》透露不少往事，她表示小學一年級時，家裡遭小偷，當時媽媽錢包裡的80萬韓元（約2萬2264元台幣）被偷走，因而立志長大要當警察。不過，朴信惠卻沒當起警察，反而因為當時的老師喜歡的歌手李承煥舉行MV試鏡，老師把她的照片寄過去，雖然沒錄取，但朴信惠因此進入演藝圈。

其實，童星出身的朴信惠從小家境並不富有，光州出身的她家境清貧，去首爾不是一件容易的的事，幸好有家人的支持，為了她的演藝之路，舉家遷移至首爾。在朴信惠成名之前，她的爸媽其實也吃了很多苦，她說：「爸爸媽媽真的特別辛苦，爸爸來到首爾後，開計程車、賣保險等各種工作都試過了！」

好在朴信惠獲得老天的眷顧，2003年拍攝的第一部電視劇《天國的階梯》，飾演崔智友的童年角色「小靜書」，一幕被打巴掌的鏡頭，朴信惠透露當時原本預設只需被打4次，但實際拍攝後，為了取不同的角度，最後一共被打了30個巴掌。

以當年年僅13歲的童星來說，想必會造成一些心理上的陰影，不過朴信惠卻表示當時沒想太多，只希望能在鏡頭前呈現好的一面，敬業精神令人佩服，也讓她成為眾所皆知的小童星，之後片約不斷。2010年、她20歲那年，在與張根碩合作的韓劇《原來是美男》裡，一人分飾雙胞胎兄妹，紅遍全亞洲，並憑該劇抱走2009年韓國SBS演技大賞的最佳新人獎。

如今朴信惠躍身韓國國民女神，成為收視保證，現在電視劇每集片酬約1萬7000美元（約48萬元台幣）。由於她小時候的經歷，非常愛家，不僅為家人開餐廳，成名後也會到店裡幫忙，讓父母的餐廳生意興隆。除了餐廳外，當然也替父母置產，是韓國演藝圈出了名的「孝女」。