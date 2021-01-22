徐靜蕾前陣子與黃立行現身機場遭偷拍，兩人從合拍《杜拉拉升職記》後，相戀11年仍沒結婚，也沒分手，引發熱議。沒想到，隔沒多久，徐靜蕾卻因鄭爽的「代孕棄養」風波莫名受到牽連，被翻出之前上節目對代孕一事的看法，個人Instagram慘遭網友撻伐，她對此淡定留言回應：「說吧，嘴長別人臉上。」

29歲的大陸女星鄭爽日前被爆與舊愛張恒在美國找代理孕母生下2個小孩，後又因分手決定棄養，讓男方獨自在美國照顧孩子，震撼大陸演藝圈。其實，兩人當年的戀情很快就告吹，而且還分得不愉快，張恒遭控用鄭爽的名義借高利貸，又被法院發出限制消費令，如今又爆出代理棄養事件，他們之間的糾葛真是剪不斷理還亂。

而46歲的徐靜蕾卻無端捲入風波，她早在2013年就在美國凍了9顆卵子，於2017年上談話節目《圓桌女生派》時，曾表示自己未來可能會找代理孕母，並指這種行為很正常，身邊很多人都是如此，雙胞胎、三胞胎的全都有，而且不在少數，更笑稱身邊很多朋友都紛紛效仿她涷卵。

不過，當時徐靜蕾的這番言論並未引起很大迴響，如今因鄭爽風波，再被拿出來放大檢視，許多網友頓時才恍然大悟，原來找代理孕母在大陸演藝圈以及所謂的上流女強人社會中，是很普遍的現象。

許多網友紛紛至徐靜蕾Instagram留言大罵「感覺她說出來的語氣，把自己當『上等人』，花錢就能幹一件大事」、「不是落井下石，真的早就覺得她三觀不正了」、「看看吧，有錢人剝削底層人民就是覺得『這很正常』，覺得理所應當且理直氣壯」。目前這集節目在優酷已被檢舉下架。

此外，大陸歌手華晨宇曾多次與張碧晨傳緋聞，甚至有眼尖的網友發現兩人佩戴情侶戒，不過他們始終未認交往。沒想到陸網最近還傳出2人已經結婚、生子，小孩已經1歲，且在昨天（21日）替小孩報了戶口，讓華晨宇的粉絲議論紛紛、難以置信，但紙包不住火，他今天在微博認了傳聞，與張碧晨確實有一個女兒，但無婚姻關係。