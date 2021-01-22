專訪／曝《未來媽媽》不是第一人選　郭書瑤不怕床戲尺度　

郭書瑤、禾浩辰主演的新戲《未來媽媽》講述女人生與不生、該不該結婚議題，床戲尺度更是大膽，訪談中郭書瑤還透露自己並不是該劇第一人選。談到感情，郭書瑤去年與以綸分手單身至今，演了這部戲之後她認為，「以前覺得應該要結婚生小孩，現在知道不是絕對。隨緣，有就好好珍惜」，坦言如果真的有好的對象，可以很放心把自己交給對方，「我對婚姻也很OK！」

首次跟禾浩辰合作，郭書瑤一開始認為他是開朗的大男孩，沒想到在拍戲現場發現他好嚴肅、好內向，禾浩辰則認為是瑤瑤難相處。開拍前瑤瑤私下還會找他一起上表演課，增近距離。兩人在劇中有許多親密戲，因郭書瑤角色無法主動，加上禾浩辰很害羞，第一次接吻時生硬的兩人，被導演罵「到底會不會親啊！」最後拍了6次左右才結束這場尷尬的吻戲。

至於床戲，兩人的互動尷尬到旁邊工作人員都在笑，「他只會親妳嘴巴，沒有移動過，沒有給呼吸」，最後瑤瑤告訴他，你在戲裡我都相信你，給禾浩辰心理建設，漸漸帶著他進入狀況，加上自己相信導演，郭書瑤坦言在這部戲可以給很大尺度，笑說：「因為他（導演）也不敢用。」

郭書瑤在劇中飾演高家妃，是位不孕科諮詢師，也是難懷孕的體質，坦討生孩子的議題中，讓郭書瑤感受最深的是，「是小朋友選擇爸媽，要不要來，我們無法控制，只能順其自然。」一開始禾浩辰飾演的杜柏謙向她求婚被拒，瑤瑤表示拍戲期間參與了好姊妹ㄚ頭（詹子晴）被求婚的階段，讓她更清楚知道，有共識的求婚是驚喜，沒共識的是驚嚇！

飾演這角色感觸許多，會不會擔心自己也是不孕症？郭書瑤淡然表示，「對於人生，很多東西本來也沒有，我幹嘛這麼想要有？」她認為有孩子很好，沒有也沒關係，而且收養也是一種選擇，對於這方面看得很開。

30歲的郭書瑤每次都是大方談戀愛，也不擔心被拍，進入3字頭了，有想過閃婚嗎？「會吧！結婚還是需要一點衝動，我沒有設定、計畫要結婚，但也不排斥。」每次談戀愛都全心付出的郭書瑤直言，每個對象都有想過，要穩穩地走下去一輩子，但還是看緣分，她也不保證自己一定會結婚，「一定要結婚生子，才叫做圓滿？」郭書瑤不這麼認為，她說，婚姻中還是會有人先走，把自己照顧好就好，要有伴的話，好朋友也是伴，陪到老的不一定是另外一半。

從電玩廣告一句「殺很大」出道，瑤瑤一炮而紅成為家喻戶曉的討論人物，卻也因物化女性的行為被不少人批評，如今成為專業演員，還拿過金馬獎，可說是轉型成功的例子之一，但郭書瑤表示「說實在，我沒有在轉換，轉的是大家不是我。」她認為自己一直都沒變，都是很拚命在做好每件事，剛好大家給她機會拍戲，接下第一部電影《南方小羊牧場》讓她驚呼「怎麼會有導演敢找我拍電影！」到現在成為當紅女一，作品源源不絕，瑤瑤也很感激這些貴人給她機會，至今不敢相信，怎麼會有這麼多機會，「是因為他們我轉變，剛好讓大家看到不一樣的我。」

訪問時無意間還偷偷爆料，其實《未來媽媽》女主角第一人選不是自己，但郭書瑤相信拍戲是緣分，當初剛進組時，感受到大家不太相信她能勝任這角色，甚至有人抱著質疑，但這些都不足以擊潰郭書瑤，想把角色演好的決心。而她也不是第一次當救火員，當初接下《志氣》時身旁的小朋友便告訴她，「姐姐，在你來之前已經跑掉兩個人。」《通靈少女》也是如此，劇組原有確定人選，最後才改為郭書瑤詮釋該角色，但她完全不在意，只想盡力把自己做好。

成為當紅女一免不了一些流言蜚語，當時「殺很大」被罵翻，郭書瑤表示自己可以理解，當初只是為了賺錢養家，沒想太多就接下廣告，不過看到酸民的留言，仍會感到受傷，「只能盡力把自己做好，我不能控制別人怎麼想我。」對於批評，瑤瑤會用開玩笑回覆酸民，順便調適自己，像大家最近說她臉怪、臉歪，她也會趁機檢視、反省自己。

郭書瑤靠著《志氣》拿下金馬獎最佳新演員獎，收穫演藝路上第一個里程碑，太過操勞的劇情與角色，嚇跑兩位女演員，郭書瑤是如何做到的？她坦言會接下這角色，是因為看到那些小朋友，16、17歲因拔河手上都是繭，很心疼她們，接演後自己也每天這樣拉，連洗頭手都痛到無法舉起，「看到那些小朋友每天過這些日子，很希望這部戲被大家看到」，所以她堅持下去最後完成拍攝，同時也開啟她演戲的開關，感受到「演戲要來真的，才能打動人。」

對於另一半條件，瑤瑤表示要身高高、看得順眼，最重要的是長得帥，笑說，「我一直釋放這訊息，難怪我都沒男友！」單身的她目前也沒任何好感對象，她期待「人生當中出現一個杜柏謙」，劇中的杜柏謙很笨、不成熟，也有不完美的地方，但他願意一起成長、一起盡全力做事，祝福單身的瑤瑤能早日遇到好對象。