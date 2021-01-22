專訪／謝盈萱：放下「他」卻又想念他　期待再相遇

「你知道那個有多難嗎？因為說實在話，我們在拍片的時候，你會去想到觀者的情緒，那時候導演來找我演這個漂亮又有魅力的大姊，而且交很多男朋友，我記得當時還反問導演：『嗯…你確定？』」原來，即使金馬獎影后如謝盈萱，對於演出電影《孤味》中的這位舞者大姊，曾經充滿不確定性。

她說：「當然最好的方式是，你真的找到一個就是漂亮，然後一回頭就是所有人都為她折服的那種女孩子，給觀眾起碼的分數絕對比較好，可是我知道我不是這一路的嘛，不要鬧了，什麼回眸，哈哈，不要鬧了，我必須要找到適合我這個人，去發展出來的角色方向，所以我在捏這個角色的過程，其實找了一下子。」

至於有多成功，大家可以從謝盈萱憑《孤味》入圍本屆金馬獎最佳女配角，就可以看得出來，這也是她第一次嘗試比較收斂的演法，結果還是很亮，雖然這個角色很容易讓人不喜歡，但謝盈萱卻演出自己特有的味道，反而叫人相當喜歡這個角色的瀟灑和任性。

事實上，現實生活中的謝盈萱，並不如片中的大姊那般瀟灑，她甚至形容自己有點「俗辣」，譬如交男朋友，「我是一個很容易認定了一個滿安穩的人的時候，就會跟著安穩了，很魔羯，然後我的工作可能就不會衝得那麼起勁，但是這幾年來我也在想說，我現在再談戀愛的話，是不是不一樣了？會不會比較為自己想？」

原來，大學時期的謝盈萱，比較以男友為出發點，對方在意的事情就盡量不去做，但現在她不這麼想了，會覺得需要經過討論，對方在意的事情原因是什麼，不會再一概接受，因此她覺得，自己現在談戀愛，會比以前健康一點。

而且如今的她，比較期待的情感關係是，彼此能住在台北市的不同地方，也不需要去分擔同一個房子、房租，因為個人空間對現在的謝盈萱來說滿重要的。不過她也很豁達地說：「但我覺得年輕時候，能為對方付出一切也很好，畢竟只有那時候辦得到。」

至於結婚，現在的謝盈萱也覺得未必是必要的，「婚姻對有一些人來說是需要的，我不覺得不好，但對我來講，我沒有覺得一定要，重點是我跟對方的相處，如果我們可以相處到非常平衡的狀態，那張婚紙，我們有需要一起去簽署嗎？我覺得相處比婚紙重要，那是我個人的感覺。」

雖然家人也會擔心，畢竟謝盈萱可是家中的「小公主」，親戚甚至比她還緊張，更要她乾脆別管結婚不結婚，先生一個小孩再說，就怕她高齡生不出來，這讓謝盈萱笑了出來，她覺得為了生小孩而生，這種心態不太好，未來倘若真的生不出來，「領養小孩也OK啊」她說。

由於《孤味》有一個很重要的主題「放下」，感覺這時候的謝盈萱，除了表演工作之外，其他好像沒有什麼放不下的，但大家有所不知，其實她心裡有那麼一個人，到現在還一直放不下，那是她大學時期認識、非常親近的一個「男閨密」。

「我們之間真的就只是友情」她說，「我們曾經非常非常要好，會聊天聊到凌晨3點鐘，雖然我知道人生一直在分分合合，也知道大學朋友未必會跟你一輩子，但，我們卻不是因為畢業之後，進入不同領域而分開，而是因為有一次一起在劇場工作，彼此對工作的認知差別太大了，甚至吵得非常厲害，那一次之後他就離開了，去做別的事了，我滿難過的。」

謝盈萱說：「我跟他的那種吵架，是到了我們對於工作的整個過程，都是完全不同的，不知道為什麼？聊天的時候可以一起聊，但是一起合作就不行，那次其實我有花了點時間去放下，到現在我們都沒有聯絡，而且再次成為朋友的時間，我覺得也已經過了，可是，其實我在心裡常常會想起他，我覺得人生很奇妙，也許總有一天我們還是會再碰到，只希望我們二個都一直很好，然後有一天，可以再用不同的形式相遇。」