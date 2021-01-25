告白學長遭拒　石原聰美被激當藝人：要做比「她」更美的女人

34歲的石原聰美去年10月1日突然丟出震撼彈，以親筆公開信宣布與認識1年的同齡圈外男友閃婚，升格人妻。出道已18年的她，從默默無名的小演員到貴為日本當紅一線女星，而她出道的契機竟然宛如偶像劇劇情！

16歲進入紙醉金迷的演藝圈，石原聰美並不是渴望過著奢侈豪華的生活，而是想藉著當藝人，讓她喜歡的學長知道，她未來也是一顆閃亮之星，就是要讓學長後悔當時沒選擇她。

石原聰美曾在節目中分享出道原因，表示中學時期很愛慕一位學長，不僅在情人節送對方禮物，甚至鼓起勇氣在自己生日那天，向對方告白。只是學長不領情，拒絕她的告白，原因是學長正和心儀許久的學姐交往。

失戀的石原聰美雖然很受傷，但她化悲憤為力量，也就是說那刻開始，她一滴眼淚都不再枉流，把它化成新生活的動力，激起了她下定決心要當藝人，要變成比學姐更優秀的女生，她當時這樣對自己說：「今後我的目標就是做一位比『她』更美、更可愛、更時髦、更好的女人。」

自2002年出道至今，她主演的每部戲劇都成話題，收視報捷。她演技佳，也很受歡迎，曾被日本女性網友票選為「心目中最理想的臉蛋」中的第一位，可見美貌獲得網友認證，是內外兼具的女星。

她婚前的感情世界似乎也很豐富，與她同台的男星，例如山下智久、佐藤健和松本潤等人，都與她傳過緋聞，堪稱「演藝圈的發電機」。特別是，她於2015年拍日劇《朝5晚9》時，與前傑尼斯偶像山下智久爆假戲真做。

《女性SEVEN》報導，該劇最後的吻戲，山下智久對她很溫柔，因此讓她動心，兩人還傳出半同居，被拍到頻繁到彼此家中密會，有望步入禮堂，但疑是石原里美太想婚，兩人2017年11月分手收場。

前年4月，石原聰美被抓包與直播平台SHOWROOM公司社長前田裕二熱戀，兩人以結婚為前提交往。《女性自身》周刊報導，兩人在談論婚事時發現「價值觀」差很大，最終協議分手，1年3個月戀情告吹。而石原聰美在去年如願把自己嫁掉，終於一緣她的人妻夢。

日劇《朝5晚9》改編自日本漫畫家相原實貴於週刊上的連載作品，描述飾演英語老師的石原聰美，與出身名門、家族寺廟繼承人山下智久，一段逗趣的愛情故事。該劇每周六、日晚間6點於八大戲劇台播出。