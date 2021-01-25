盤點令人心疼的韓劇「男二」！《Star-up》金宣虎暖心到IG漲粉至460萬

▲黃仁燁（左起）、金宣虎、丁海寅是炙手可熱的新生代男神。（圖／黃仁燁、金宣虎、丁海寅Instagram）

韓劇中的「男二」們總是扮演默默守護女主角的暖男角色，比男主角更貼心、更愛女主角，但無論他們再怎麼付出，就是愛不到女主角，只能眼睜睜看著她被男主角追走，看得粉絲們心疼不已，一不小心就被他們給圈粉了。

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金宣虎

金宣虎在《Start-Up：我的新創時代》中飾演男二「韓志平」，是名天才投資人，也是女主角秀智飾演的「徐達美」的初戀，他為報答徐達美的奶奶當年收留之恩，多年後與徐達美重逢，一直暗中幫助她，且支持她一步步創業。

該劇播出後，金宣虎的暖男形象使他知名度大增，個人Instagram 帳號從原本60多萬追蹤人數，突然暴增到現在460多萬，加上他擁有治癒系的微笑，成為少女們的暖男新歡。

34歲的金宣虎12年前以演出舞台劇出道，2017年才開始拍電視劇，《瘋了，因為你！》、《抓住幽靈》到前陣子的《Start-Up：我的新創時代》都是他的代表作。

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黃仁燁

最近的夯劇《女神降臨》中飾演男二「韓書竣」的黃仁燁，隨劇情發展開始爆紅，人氣甚至壓過男主角車銀優。黃仁燁不僅與原著漫畫中的韓書竣有著極相似的外型，一雙細長的單眼皮鳳眼、有點冷酷叛逆的笑容更是擄獲許多少女的心。

黃仁燁的Instagram 在12月初、《女神降臨》電視劇開播前，追蹤人數僅80萬，如今追蹤人數達581萬，短短一個多月追蹤人數就暴漲7倍之多，可謂近期最炙手可熱的男星，成為《Start-Up》金宣虎後，又一人氣直逼男主角的男二。

黃仁燁隸屬裴勇俊創立的經紀公司「Keyeast」，2018年才正式以演員身分出道，2019年首度進軍電視圈，對演員來說可以說是起步得相當晚了。《女神降臨》是他的第3部作品，現年29歲的他在戲裡超齡扮高中生，毫無違和感。

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丁海寅

丁海寅在《當你沉睡時》裡的飾演小刑警「韓宇卓」，對女主角秀智用情至深，加上他那溫暖治癒的笑容、精壯好身材，令許多女性為之瘋狂。該劇剛播出時，丁海寅的Instagram 就漲了不少粉絲，現在約有479萬追蹤者。

32歲的他2014年以演員出道，2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長打開知名度，雖然短暫登場，卻受到大量關注，直到2017年演出《當你沈睡時》中才人氣急升，也成功讓他在亞洲打開知名度。

2018年演出《經常請吃飯的漂亮姐姐》後，晉升為第一男主角，劇中飾演喜歡比自己年長的孫藝真，姐弟戀成功引起話題，獲封「國民年下男」。因在劇中表現亮眼，榮獲「第54屆百想藝術大獎」的男子人氣獎。