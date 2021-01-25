玄彬典禮得獎 告白女友：因為有了藝真

南韓第7屆《APAN Star Awards》23日在慶熙大學舉行，因疫情關係未開放觀眾入場。元旦認愛的玄彬與孫藝真，分別入圍大賞、KT Seezn明星獎以及最佳女主角獎項，孫藝真因工作未出席典禮，得到人氣獎時錄製影片感謝；抱走最大獎的玄彬，則是謝謝女友「因為有藝真」，更讚對方是「最佳搭檔」，公開放閃讓粉絲興奮不已。

玄彬、孫藝真目前交往8個月，粉絲原以為「迫降CP」今會同框出席頒獎典禮，但孫藝真因故缺席，令粉絲小小失望；儘管2人沒「一起上班」，媒體也沒放過小倆口，不少記者仍以他們名字作為新聞標題，包含 「玄彬完美的西裝造型，孫藝真值得著迷」、「玄彬承認與孫藝真戀愛後，變得更帥了！」、「玄彬陷入愛情的眼神」等，都令讀者莞爾。

孫藝真今晚獲得KT Seezn明星獎，她特別錄製影片感謝粉絲；她男友玄彬則抱走典禮最大獎，他上台發表近3分鐘感言，表示：「新年就能得到這麼大的獎，真的非常感謝，為了報答這個獎項，今年也會更加帥氣、更加出色。去年還有現在這瞬間，透過《愛的迫降》得到很多人的喜愛，我想對包括韓國在內的全世界關心《愛的迫降》的所有人說聲謝謝。」

玄彬不忘感謝最重要的人及女友，他說：「感謝導演、編劇、工作人員，還有要對利正赫（玄彬《愛的迫降》飾演角色）的最佳搭檔、飾演尹世理的藝真說謝謝，因為有藝真，正赫才能如此帥氣！」一番宛如告白的感言，閃瞎網友。

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