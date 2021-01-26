分了李敏鎬 　「金秘書」朴敏英30+的愛情觀：不會再被狗仔逮到

34歲的朴敏英在2018年演出人氣韓劇《金秘書為何那樣》，開始紅遍全亞洲，「金秘書」的妝髮、穿搭都成為許多女性效仿的對象。26歲時與李敏鎬曾經因為拍攝韓劇《城市獵人》假戲真愛，可惜認愛僅半年就「見光死」，她現在已年過30，愛情觀也變得膽小，不敢大方公開戀情，笑稱：「不會再被狗仔隊逮到，只想好好地談戀愛！」

朴敏英於2006年在《不可阻擋的High Kick》中飾演性格獨立的女孩姜由美，從此以演員身份正式出道。她鮮少有負面的新聞傳出，一向給人是個有智慧又大方的女生形象。朴敏英出生在韓國，小時候在美國長大，所以英文非常的好，面對外國媒體訪問不成問題，因此與同樣有外國長大背景前「少女時代」成員的潔西卡（Jessica）成為閨密。

據悉，朴敏英是名符其實的「白富美」，她的爸爸是醫院院長，但她仍熱衷於工作，每年都有新劇推出，因為她認為「盡己所能、用盡全力後得到的成就感」才是幸福，如果要朴敏英選擇出人生最重要的價值，她表示第一個會選擇「成就」。

而她的個性也很率真直爽，演出《成均館緋聞》後，朴敏英雖然知名度大開，卻飽受網友們的言語霸凌，批評她跟男主角朴有天不登對，並叫她「整形怪物」，還有網友質疑朴敏英一路演女主角，是否是靠著「潛規則」上位？

她後來直接在網路上承認「修修臉」，「畢業時，母親帶我去做雙眼皮手術，說是給我的畢業禮物。我的鼻骨當時有點歪曲，所以也有動過刀。」這份勇氣值得人欣賞，也獲得不少觀眾的喜愛。

當演員後，朴敏英主要戲路以「浪漫愛情劇」為主，因甜蜜曖昧的劇情，與朴敘俊、朴有天和宋仲基等同台男星皆傳過緋聞，有「男神收割機」之稱，而她都否認戀情，出道多年，她只唯一認愛過李敏鎬。

她於2011年與李敏鎬因《城市獵人》相識相戀，當時男方名氣比女方大，兩人因工作關係聚少離多，最後交往半年就分道揚鑣。雖然不是愛情長跑，但足以改變朴敏英的愛情觀，分手後，她上節目《演藝家仲介》時被問到愛情方面相關問題時，表示「之後不會再被狗仔隊逮到，只想好好地談戀愛」。

和李敏鎬分手後，朴敏英沒有再承認過戀情，她接受韓國雜誌《THE STAR》訪問時，說：「以前似乎是（非常投入愛情），但最近變成了膽小鬼。 到了30代，對愛情的膽怯和擔憂也變多了。」

一段感情的意義不在乎時間的長短，而是它的意義，以及對你的改變，雖然朴敏英不能像年輕時，大方談戀愛，現階段工作至上的她還是覺得「愛」很重要，也開始有了結婚的想法，她說：「我一直很想結婚，希望世界上有一個真正站在我這邊的人，跟我一起共度餘生。」