比什麼都靠譜的情感！有一種閨蜜叫「范冰冰與張鈞甯」

范冰冰與張鈞甯因為合作古裝劇《武媚娘傳奇》時成為好友。2018年，范冰冰捲入「陰陽合同」逃稅風波時，張鈞甯不但沒有撇清關係，還表示很擔心范冰冰的心情，被稱是「患難見真情」；日前，范冰冰在微博上傳兩人的合照，成為熱門話題，張鈞甯曾說過：「好朋友有好的消息、好的喜事，對我來說都很開心。」

39歲的范冰冰最近在微博上傳與張鈞甯的照片中，兩人頭貼頭的合照，甚至還一起嘟嘴作勢親親，看得出來感情相當地好，范冰冰寫道：「人全到，你們都在，真好，愛你們，閨密情，比什麼都靠譜的情感！」而張鈞甯則在自己的微博上回應：「我會一直都在！」

范冰冰與張鈞甯因拍攝古裝劇《武媚娘傳奇》時，結下深厚的情誼，張鈞甯曾接受訪問時稱范冰冰是「鐵哥們」。而當2018年范冰冰涉嫌逃稅風波時，事業與形象跌入谷底，張鈞甯那陣子被媒體問到有關范冰冰的問題時，她不但沒有避而不談，更表示：「人生本來就難以預料，只擔心好朋友的心情。」

自從惹上逃漏稅官司，過往好人緣的范冰冰也真切地感受到演藝圈的人情冷暖，之前她生日時，眾星都來祝賀，甚至微博上的祝福翻了幾頁都翻不完。爆發醜聞後，雖不一定會被波及，但是大家都選擇了迴避，就連前男友李晨都是如此，或許也有明星私下祝賀她，但肯在檯面上公開說的，就只有張鈞甯一個人，也難怪范冰冰會說張鈞甯「患難見真情」，當她陷入困境時，才知道誰是真正的朋友。

去年，范冰冰現身所投資的醫美診所活動時，張鈞甯也特地出席力挺支持范冰冰，相信這就是最真摯也沒有雜質的「閨蜜情」。

所以當你成功時、有利用價值時，人人都會想靠近你，而當你落魄時，通常也是你過往人品的檢驗期，在這個時候還願意理你的，肯定也是珍惜你的好。所以想想當自己處於低潮時，現在身邊的人中，會有幾個「張鈞甯」存在呢？

此外，范冰冰挺過逃稅風波，演藝事業跌落谷底，儘管去年復出動作頻頻，一度直播幫忙帶貨賺外快，但卻因為大陸當局祭出「失德藝人無發聲機會」政策，導致她無法繼續在直播鏡頭前亮相。