與老公李榮浩分隔兩地　楊丞琳：遠距離必須雙方有心經營　

大陸男星李榮浩與女星楊丞琳結婚之後，卻意外爆發新冠肺炎疫情，讓兩人剛新婚就開始過著遠距離的日子，就連楊丞琳接受媒體訪問時，都笑稱忘了已經結婚了。相隔300多天，小倆口終於見到面，粉絲也在留言區狂刷一排恭喜。

楊丞琳跟老公李榮浩交往4年，2019年7月終於修成正果，不料，夫妻倆剛新婚沒多久，就碰上了新冠肺炎疫情，彼此分隔大陸、台灣兩地各自忙碌，承受異地的煎熬。

楊丞琳飛往大陸工作兼探親，隔離出關後，夫婦終於可以見面，她還在Instagram限時動態分享跟李榮浩的合影，刻意套用童顏濾鏡特效賣萌，相當可愛。23日，楊丞琳還在Instagram發文宣告「見面了」，附上小女孩抱著狗狗的照片，由於李榮浩一雙招牌下垂的單眼皮，素有小狗眼之稱，不少粉絲認為照片是指她跟老公李榮浩。

2017年9月李榮浩和楊丞琳這對情侶交往兩年首次同台，李榮浩在楊丞琳的演唱會上，驚喜現身，直接將楊丞琳拉過來「一把親」，這超Man的舉動，被讚霸氣又甜蜜，也正式公開了兩人的戀人關係。

大家懷抱著祝福，說楊丞琳是一個幸福的女人，楊丞琳當時接受採訪時卻說，那天對她而言的意義，不單單只是這些表象的說法，「我那一刻是有點受寵若驚嚇到了，然後心中有一種感動。」

她表示出道18年來，這感覺從來沒有過，讓她想要當個平凡人、正常人，一個不用躲藏的人，後來跟楊媽媽分享了這個心情，她形容：「那是一個什麼東西都換不來的感覺。」

與李榮浩交往後，楊丞琳認為遠距離的愛情，必須雙方都有心經營，只要有心經營，絕對是可以維繫的，彼此都忙，但彼此都願意取捨，將時間規劃好，誰有空誰飛。她說：「我只能說我們真的都很互相，在感情上我不是一個會委屈自己的人，這是我很重要的一個宗旨，所以我也不會去接受讓我受委屈的人跟我一起相處很久的。」

楊丞琳也曾提到自己的感情觀，表示在愛情中絕不會讓自己受委屈，「委曲求全是真的很可憐的，那為什麼要淪落到這個地步？如果一個人讓你感到委屈了、不能從容地做你自己了，那可能就不是一個適合你的對象，或不是一個能讓你舒心一直走下去的愛情。」

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