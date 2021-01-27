黃子佼忍痛取消700人婚宴！孟耿如真實反應曝光

黃子佼、孟耿如原定去年4月舉辦婚宴，無奈遇上疫情延至今年5月，孰料，近期本土疫情升溫，昨（26日）佼佼忍痛宣布取消700人婚宴，改成4桌家宴，並向老婆道歉。對此，孟耿如表示完全不會覺得遺憾，「大家平安健康就好，如果我們20年後覺得後悔，再來辦個老人婚禮。」





孟耿如昨在社群平台發文，透露去年婚禮延期時就跟佼佼建議乾脆取消，但他不想讓大家做白工，所以決定順延，「沒想到真的是人算不如天算，疫情又開始延燒，真的不願自私舉辦後萬一造成防疫破口…」

確定不辦大婚宴後，孟耿如說，佼佼問她會不會遺憾，「我說完全不會，大家平安健康就好，如果我們20年後覺得後悔，再來辦個老人婚禮（其實只有他會變老人，我那時是中年）」，淡然道：「哎呀！沒關係啦！簡單平安就是幸福。」

有趣的是，孟耿如爆料，她反問佼佼會不會遺憾，收到的答案是「有一點」，讓孟耿如笑虧：「原來有婚禮夢的是他！」貼文一發出，超過2.5萬人點讚。（編輯：楊穎軒）

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