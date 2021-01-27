F.I.R.換主唱風波不斷　阿沁邀Faye歸隊

「F.I.R.飛兒樂團」經歷過換主唱風波，找來新人Lydia（韓睿）接任Faye的主唱位置，卻讓許多歌迷難以接受，爭議不斷。近日，F.I.R.登上大陸選秀節目《天賜的聲音》，阿沁也在節目中強調自己從來沒有趕走Faye，並在鏡頭前對她喊話，此舉引起網友討論。

F.I.R.在節目上與歌手高嘉朗一起合作了張韶涵的經典歌曲《其實很愛你》，唱完後韓睿慘遭點評人丁太升批評「就剛才這場表演來講，妳真的還挺差的」，丁太升直言，F.I.R.是一個傳奇樂團，要韓睿好好思考，該如何才能配得上這樣一個樂團。韓睿也回應，當時接下F.I.R.主唱的位置時，曾有網友留言「妳不配，妳毀了我的青春」，她期望有一天自己的努力，能獲得歌迷認同。

阿沁也跳出來喊話，在鏡頭前解釋當初換主唱一事，絕對沒有趕走Faye，雙方都是認識20幾年的朋友，並對著Faye喊話：「如果她願意的話，我在這邊邀請詹雯婷，我曾經的團員、我曾經的戀人，更是我們曾經的夥伴，我誠摯地邀請妳回來，跟我們合唱，只要妳願意，這裡永遠是妳的家」。

阿沁這番話讓現場掌聲不斷，不過網友看了之後卻不埋單，紛紛砲轟表示，「阿沁不要噁心別人了，對就是你們不要Faye，喊聲個毛」、「換了主唱只有飛兒不知道，那兩個男成員也知道，當時飛兒整個傻眼到天邊」、「人的臉皮為什麼可以厚成這樣」、「把人在不知情的情況下踢走 現在又要請人回來」、「笑死了，是沒有趕她走啦，只是直接換主唱而已啦。」

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