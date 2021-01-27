連戰兒婚變有徵兆？名嘴：冰凍三尺非一日之寒

國民黨榮譽主席連戰次子連勝武被週刊爆出疑似婚外情，與空姐老婆路永佳結縭10多年的他，如今身陷劈腿疑雲令各界感到驚訝。對此，曾見過連勝武夫妻的資深媒體人狄志為，昨（26日）在臉書發文爆料內幕，感嘆：「冰凍三尺非一日之寒！」

狄志為表示，看似甜蜜幸福的夫妻，背後都有不為人知的算計，「愛情久了、過了保鮮期，夫妻之間昇華成為親情！有刺激、沒有新鮮感，他就只是孩子的爸？或者她就只是孩子的媽？」對於連勝武竟會沾上花邊新聞，他坦言想都沒想到，透露認識夫妻2人的朋友，聽到消息也都很震驚。

「現實生活中的夫妻，有錢的、跟沒有錢的，會有不同的問題跟煩惱！當然連家是不缺錢的…那他們之間的問題是什麼呢？耐人尋味喔！」狄志為說，多年前他參加朋友女兒的慶生會，當時連勝武夫妻帶著小孩一起來，夫妻倆對人很客氣，互動也不錯，「那時候覺得連勝武還滿平易近人，很有禮貌，對老婆跟小孩很好，兩個人很恩愛的感覺！」

不過狄志為表示，最近跟朋友出席聚會，見到的多是路永佳自己帶著孩子，對照今日連勝武的劈腿事件，以及路永佳冷靜的面對媒體，或許可以嗅出端倪，夫妻之間的感情有些風雨，「有時候愛情就像紙糊的一樣，禁不起一些風吹草動！希望路永佳的婚姻，地基打得夠穩，『佳』別被風吹跑了！」（編輯：楊穎軒）

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