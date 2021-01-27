女兒催生！林心如脫口收視破1「再生一個」

林心如擔任製作人並主演的戲劇《她們創業的那些鳥事》，今（26）日舉辦記者會，近期她忙於電影《迷失安狄》、宣傳《創業》、拍攝《華燈初上》，身體也出現狀況，今天起床發現喉嚨完全沒聲音，但她強調自己沒發燒，要大家別擔心。該戲月底即將播出，被問到收視承諾，林心如開玩笑說：「收視破1，3個（女主角）都再生一個！」

明天是林心如45歲生日，電視台今日也偷偷準備蛋糕驚喜給她，她坦言最近已經吃了3、4個蛋糕了，明天老公有訂了餐廳，今年就跟家人一起度過。林心如表示，自己生日輕鬆度過，倒是女兒生日她必須忙東忙西，還要幫她找學校朋友一起慶生，笑說：「他們又不是有酒喝就好」，更要準備魔術師、氣球哥哥、布置場地、準備禮物等瑣事。

去年2月在台中開拍《她們創業的那些鳥事》，近期電影《迷失安狄》上映跑宣傳，新劇《華燈初上》昨天才殺青，這些作品林心如都有演出並參與製作，這段時間她忙得焦頭爛額，她表示每當她要出門時，女兒都會說：「不要去上班」，有時候還會伴隨撒嬌和哭泣，儘管如此女兒還是相當黏她，她也表示接下來過年後，工作告一段落，要好好放假陪著女兒。

《她們創業的那些鳥事》卡司陣容堅強，被問到收視破1如何慶功，林心如指著海報開玩笑說：「3個（女主角）都再生一個！」至於第二胎計畫，林心如表示心裡很矛盾，覺得女兒一個人很孤單，但又考慮到自己已是高齡孕婦，「她每天都在喊要弟弟妹妹」，只好安撫女兒說她擁有很多玩具娃娃，沒想到女兒回：「我要真的！」林心如只好說：「妳以後長大就會有了。」