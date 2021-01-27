高齡求子遭諷「被子宮綁架」　50歲鍾麗緹：跟愛的人生小孩有錯嗎？

鍾麗緹一直希望能為38歲的老公張倫碩生子，兩人2016年結婚後，家庭幸福美滿，而她多次不忌諱表示努力「做人」ing，甚至人工受孕屢敗屢試。許多網友看到現年已50歲、有3個女兒的鍾麗緹還想積極懷孕，被嘲笑高齡求子，是一個「被子宮綁架」的女人。她反擊：「跟我愛的人要一個小孩，不是很正常嗎？」

鍾麗緹曾在微博撰文承認曾做試管嬰兒，深感為人母親真的不容易，「那種起伏的心情可能只有經歷過的人才明白。」她又表示，一直有聽從醫生指示調理身體備孕，希望外界給予她空間，「我在為做一個媽媽而努力。」

對於網友這些批評，鍾麗緹最近在節目《送一百位女孩回家》中做出回應，表示「早已看淡」，有時更視這些批評為笑話，但對於網友提到的「被子宮綁架論」，卻令她異常難受，「有一次他們說我『被子宮綁架了』！去年不是特別想要孩子嗎？然後他們說我發胖、什麼針之類，被我的子宮綁住，我覺得太恐怖了！」

鍾麗緹在節目中表示自己很喜歡小孩，不然不會生3個女兒，認為跟愛的人生小孩，不是很正常嗎？同時更反駁網友：「年齡只是一個數字，況且50歲只是人生的一半而已。」

鍾麗緹有兩段失敗的婚姻、擁有3個女兒，經常被貼上很多負面的標籤，但她從來沒有因為以往的經歷而限制對愛情的渴望。

年屆半百的鍾麗緹經歷過三段婚姻，1998年嫁給外籍丈夫Glen Ross，育有現年23歲的女兒Yasmine，婚姻只維持4年。2003年，鍾麗緹改嫁台灣音樂製作人嚴錚，生下兩女Jaden和Cayla，現分別12歲和10歲，惟至2011年離婚。

鍾麗緹未有因兩次婚姻失敗，而對婚姻失去信心。她在2016年拍大陸實境秀《如果愛》時，遇見小12歲的張倫碩，對方跟她一樣曾有兩段婚姻。她沒有因為一輪的年齡差距而卻步，雙方在相處上，更體會到彼此無論在工作、想法上都很契合，更表示兩人甚至能在洗手間跳舞1個小時。所以戀愛時，鍾麗緹並不擔心年齡差距，反而擔心張倫碩長太帥會是一個花花公子。

隨著兩人之間的相處，鍾麗緹與張倫碩兩人從頭到尾就是非常合拍，也難怪鍾麗緹在面對2次婚姻觸礁後，也充滿信心地在節目上說：「我知道我早晚也可以得到幸福，遇到合適我的你。」張倫碩成為鍾麗緹的第3任丈夫，其後鍾麗緹為3個女兒也都改姓「張」。