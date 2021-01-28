【個人意見】美國總統就職典禮

經過一段時間的紛擾，拜登還是在上禮拜就職成為美國總統，總統就職展現的也是國家的軟實力，雖然因為疫情影響很多事情不能做或受到限制，以前都是白天一個就職典禮晚上一個晚宴，今年白天的就職典禮限制了參加人數，晚宴也不像過去那樣可以盛大舉辦，但是還是有許多有趣的時尚時刻。

拜登和太太吉兒在白天選擇了經典剪裁的設計，拜登的經典男裝剪裁沒什麼好說的，吉兒的藍色外套和口罩搭配，大概是這兩年最明顯的流行風潮，那就是正式口罩的誕生。

副總統賀錦麗選擇紫色的長外套和相配的洋裝，參加戶外典禮時長外套實在是一個很有氣勢的選擇，這是一個美國新興的非裔設計師的設計，紫色十分適合她的膚色，黑色口罩和鞋手套等配件搭配，也是一個很好的選擇。

歐巴馬夫婦也來了，蜜雪兒歐巴馬的紫紅色長褲套裝也十分有氣勢，大概大家約好一起穿長外套。

但希拉蕊的全套紫色褲套裝則並不成功。

在典禮上唱國歌的Lady Gaga給了我們想要的華麗，大紅的蓬裙十分有氣勢，上衣上面巨大的金色和平鴿別針應該是考慮過的，因為她在唱的時候會只拍到上半身，意圖製造一個視覺焦點，但他穿這樣很像等一下就要抽籤宣布今年飢餓遊戲的參賽者是誰。

另一個表演嘉賓是珍妮佛羅培茲，他除了表演以外也是長外套大戰的勝出者，這套白色的長外套搭配亮片長褲深有巨星風采。

晚上有一個煙火秀，吉兒拜登換上白色的外套和裡面的白色刺繡洋裝，我有點覺得可惜，因為第一夫人跟總統共舞的禮服在過去是很重要的，但今年沒有跳舞的樣子。

不過賀錦麗的黑色長外套非常有氣勢。

放煙火時的表演是凱蒂佩芮演唱，對，你猜得沒錯，「煙火」這首歌，他看起來很像一個雕像。

史上第一個沒參加就職典禮的前任總統，川普和夫人梅蘭妮雅以一身黑離開白宮，梅蘭尼雅手上的鱷魚皮柏金包充滿一種「老娘終於不用再裝樸實」的氣氛。

圖片來自Vogue、GFY及Thom Browne