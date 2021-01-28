閨蜜陷風波！賴薇如被譏「請問連勝武小三是誰？」　暴走怒嗆網友

國民黨榮譽主席連戰二兒子連勝武遭踢爆疑似婚外情，週刊拍到他疑似背著結縭11年妻子路永佳，與一名外型清秀的「骨感妹」約會，最後還到女方香閨過夜，而女星賴薇如昨（27日）被爆料和骨感妹私交甚篤，才澄清2人赴歐洲伴遊富豪的傳言，立刻有網友留言嗆聲，她也不甘示弱爆氣回擊。

賴薇如PO文解釋伴遊富豪一事，「報導中的富豪是我認識10幾年的朋友，和他的家人都曾見過面，當初去歐洲玩，剛好報導中的富豪朋友住在德國，大家老朋友們好久不見，他也盡地主之誼帶我們去遊玩！一路的過程都是AA，連油費都是！水和飲料還是我們請的。」

至於閨蜜是否和連勝武過從甚密，賴薇如僅表示：「謝謝記者朋友們的關心！我不是當事人沒什麼好說的。」不願正面回應。新聞見報後，有網友在她的貼文底下質問：「請問連勝武小三是誰？」她火大回應：「請問你哪位？八卦王！？」還有人譏：「好事大家搶著認，壞事當然不知道！」賴薇如怒答：「跟你有關係嗎？好事我有搶著問嗎？無聊！」

另有網友以粗話消遣：「就跟X小三一夥的，物以類聚！」賴薇如也沒在怕，不客氣罵回去：「你最好身邊的親朋好友3代都是清清白白！不然你也物以類聚！」（編輯：楊穎軒）

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