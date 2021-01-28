賴薇如心疼連勝武小三！低調回應「這種事不是每個人都想要」

女星賴薇如是連勝武小三「骨感妹」的閨密，今（28日）她錄衛視《一袋女王》，被問到骨感妹的婚外情，一律低調回應：「不清楚。」骨感妹地下戀期間訴苦過嗎？她心疼閨密說：「這是她們家務事，與我不相關，我算是很局外很局外的人。既然大家都用承認的方式去處理，當然這種事不是每個人都想要的，大人有大人處理方式，我應該還算小孩。」

骨感妹被爆料有2歲小孩，賴薇如回應「我不曉得」，和閨密最近有聯絡嗎？她幾度語塞：「不清楚、不清楚，最近都不想看手機，我跟她相處是我跟她相處的事情，我不聊啦，我想停留在百線以後，18線太前面了。」顯然對於沾上18線女星標籤，感到不開心。

對於網友跑到她的臉書謾罵，賴薇如坦言已造成困擾，「他們沒有什麼地方發洩吧」，有報導指她和骨感妹曾伴遊富豪，她則PO文澄清：「報導中的富豪是我認識10幾年的朋友，和他的家人都曾見過面，當初去歐洲玩，剛好報導中的富豪朋友住在德國，大家老朋友們好久不見，他也盡地主之誼帶我們去遊玩！一路的過程都是AA，連油費都是！水和飲料還是我們請的。」

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