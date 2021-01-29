《未來媽媽》媳婦生不出來好憋屈　強勢婆婆「刁難驚句」氣炸觀眾

華劇《未來媽媽》「憋屈小媳婦」張寗與「強勢婆婆」周丹薇的豪門婆媳問題，是開播以來備受討論的話題之一，周丹薇常明嘲暗諷的指責媳婦沒懷孕，更有許多經典的「刁難驚句」，讓觀眾氣得牙癢癢，「怎麼這麼難中呢？真的氣死了！」「來看看我媳婦到底哪裡不正常！」不少網友為張寗打抱不平，終於在本周總裁老公李至正硬起來，為老婆挺身而出。

對於張寗總是苦瓜臉的委屈模樣，以及碰到問題都悶在心裡的個性，引發網友反感並表示「老公根本超好，不懂立芳為什麼都不跟老公溝通」，張寗坦言其實這個角色跟自己很不一樣，若在夫家遇到委屈，她笑說：「不管怎樣就先裝傻，避免正面起衝突，再去請老公溝通，或是直接推給老公，說是老公說的。」

劇中張寗除了要面對婆婆周丹薇的尖酸刻薄，還要面對小姑席惟倫的肆意妄為，讓許多網友都要她趕快離婚，張寗表示，這角色在愛情裡會為了顧全大局，即便委屈自己也想做到最好的人，她坦言：「受不了立芳講話總是輕聲細語，也很受不了她煮了一桌其他人愛吃的菜，自己卻只敢吃白飯，但我心疼她、理解她。」張寗還賣關子表示，等到憋屈小媳婦真正爆發時，或許會變成「驚世逆媳」也說不定！

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