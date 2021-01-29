專訪／曾被男星飆罵三字經　陳淑芳哭到不行！檢討自己「戲演太差？」

「如果換成是我，我以前的選擇可能也會跟片中阿嬤一樣，直到最後一刻才放下，而且年輕一點的話，我還會去跟那個小三拚命，雖然我沒有真的跟哪個女生拚過！」這是戲齡超過60年，今年憑電影《孤味》首度入圍「金馬獎最佳女主角」的陳淑芳，對於片中含辛茹苦的阿嬤，直到最後一分一秒，才願意放下自己與離家老公的牽絆，一種理解的感慨。

而對於離婚這檔事，陳淑芳也有自己的想法，她說：「如果是我早期年輕的時候，我朋友要離婚的話，我都會勸他們不要離婚，夫妻嘛，對不對，但如果是現在，跟著社會的腳步走，我會講『不好就不要在一起囉！』」

事實上，私底下的陳淑芳是非常溫和的人，即便贊成人家離婚，恐怕也不敢直言開口，而是默默陪伴對方喊加油的那種人吧，雖然演戲的時候，她可以非常恰北北，但實際上，她是人家說她一句什麼，就很容易掉淚的人，「我很愛哭耶，遇到事情我就哭，不過我哭的時候誰都不知道，我幹嘛要哭給他們聽，女人應該要堅強。」

然而唯獨那麼一次，竟有一個男演員把陳淑芳逼到牆角，哭到不能自己，她回憶說：「有一部戲，我就不講戲名了，當時我演他的媽媽，他們兩夫妻在吵架的時候，他有大小老婆，媽媽要出來講話嘛，可是我的台詞還沒有講完，我那個兒子馬上就講話卡進去，我馬上說『卡！這樣不行，你在講什麼？』對方就說『我怎麼知道妳台詞會講這麼長』，我說我不是長啊，我是這句話還沒講完，你就插進來了，這樣不行吧，後來在現場拍一拍他又罵我三字經，我就一直哭、哭、哭，那個時候助理還問我哭什麼，我說某某人罵我！」

可是事後陳淑芳依舊是在檢討自己，她說：「那次給我一個教訓，是不是我錯了？我戲演得太差了？」甚至還強調「三字經是他的口頭禪」，聽在耳裡令人不捨。不過這應該也是陳淑芳演了60幾年戲，仍然保持熱情不墜的原因吧，而且直到今天，即使閱歷如此豐富，她不管接到任何戲依舊戰戰競競，譬如說接下《孤味》這部電影。

陳淑芳說：「我當時壓力很大，因為謝盈萱是影后、徐若瑄又那麼有名，還有其他那麼有實力的人一起表演，看到這麼多影帝影后，我真的不敢跟他們一起演出，所以我壓力很大。不要說我很有經驗，現在的年輕人很厲害喔，因為時代進步不一樣了啊，我雖然是老人，但還是有偷偷怕的地方。」「不過我今年很幸運，真的很幸運，碰到好劇本、好導演、好團隊，不是很幸運嗎？雖然都是沒有合作過的人，但是這麼好的劇本、這麼好的導演，我都有了，不是很幸運嗎，再加上入圍就更幸運了。」

那有沒有先想好得獎感言呢？起初陳淑芳相當謙虛，認為還沒有得獎不該想這些，但其實她這次是女主角入圍者的大熱門，難道沒有事先想一下嗎？結果她笑笑說：「我想那天我真的得獎，我會心跳得很快，然後就一直哭！然後不管是幕前幕後我都要感謝，謝謝大家，而且最後一句我一定要講：今後接戲絕不加價（連續強調2次）！」哈哈，這就是陳淑芳歷久不衰的魅力，即使得獎第一個想到的居然是，希望有更多人找她演戲，而且不在意片酬的多寡。

她緩緩道來：「因為演戲是我的使命吧，我生下來就愛唱歌、愛跳舞、愛演戲，小時候在我的家鄉有教堂，每年聖誕節有晚會我都會去參加，後來學校有舞蹈課我就學舞蹈，到了進入藝專我就學表演，沒有戲演我會很難過欸。」從18歲演到81歲，這就是陳淑芳的熱情，也是令許多後輩豎起大拇指佩服的地方。

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