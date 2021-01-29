專訪／女朋友全是正妹　納豆談戀愛無往不利？曝「不耍花招的把妹訣竅」

「那是大家只看到成功的例子，比如說我國中的時候，也會喜歡全班最漂亮的女生，可是我每次看她喜歡的男生，都是那種打球的啊、高的啊、帥的啊，我壓抑了3年都不敢跟她講『我喜歡她！』」其實納豆在新片《同學麥娜絲》裡頭就是這樣，把全校的校花記在心裡，即使高中畢業也沒有忘卻過。

但電影裡的她，早已從女神變妓女，還只把他當作客人，令他心痛不已，而在實際生活中，納豆的「初戀」雖然沒有那麼苦澀，卻也不太順遂，他說：「我國中時候的那個班花，知道我喜歡她啊，但她國三才對我說她也有喜歡我，我就想，哇！然後我們中午睡覺趴著的時候，我就跟她手牽在一起！」

她坐你旁邊？「對，因為那時候功課好可以先選位置，然後我們兩個成績都不錯，本來就是很好的朋友，我們就會先選位置，故意坐在前後左右，就是有個聊天對象，因為她覺得我是很好笑的人，然後就牽了一個禮拜，一個禮拜之後她就被別班、一個彈吉他的帥哥把走了！」

然而這個納豆以為的「初戀」，卻被女方狠狠打臉，因為兩人長大後仍是朋友，當他跟她聊起這段回憶，並說：「欸，我初戀好像是妳！」但對方居然沒有這段記憶，竟回說：「沒有啊，哪有！我們就只是朋友而已嘛！」讓納豆哭笑不得，苦笑說：「國中的我，根本不知道什麼叫談戀愛，就覺得那樣牽著手，她就是我的女朋友了吧。」

但如果你以為，納豆只喜歡一般人眼裡漂亮的女孩，那就錯了，因為對他來講，只要他喜歡一個女生，那個女生就是全世界最漂亮的人，他說：「我會因為喜歡一個女生的一個小地方，而無限放大，覺得她真的很棒這樣子！」譬如他高中的時候，就曾經喜歡一個被班上同學嘲笑長得很不怎樣的女孩，但納豆一點也不介意，反而覺得她特別可愛，甚至還將對方的照片貼在班誌上。

納豆也透露，自己不是會刻意做浪漫事情的男生，「有一些男生真的很會搞花招，什麼氣球、回到家滿地的玫瑰花瓣、什麼蠟燭，我一次都沒做過，我是摩羯座，就覺得我做不來這些事情，我好像不是這個系列的。」

「可是我是那種，就像我女朋友說的，我很會察言觀色，她一點點小鬧脾氣，或一點點情緒，我就可以察覺得到，然後就會去問她怎麼啦、關心她之類的，或是我永遠都會帶她去吃還沒有吃過的餐廳，我的浪漫就是在生活當中的這種，而不是耍花招的那種。」

納豆繼2016年的《一路順風》之後，今年再度憑《同學麥娜絲》 入圍金馬獎最佳男配角，演技實力不容小覷，也不禁好奇，他如何在演戲和綜藝之間取得平衡？他說：「對於要不要因為現在在演電影，綜藝就不要那麼好笑，那我覺得，你就離開綜藝圈就好啦，對我來講我是覺得，如果有好的戲演的話，綜藝我是可以暫時請假、代班或是請辭都沒有關係，因為我在綜藝，我相信一直都會有節目主持，如果我還要主持的話，因為我們還算可以主持節目。但是演戲這件事，我們的演員色彩好像沒有其他演員那麼的電影咖，所以還需要更努力才行。」

而且納豆心目中，就有個演員、綜藝兩相宜的目標，他滿臉崇拜地表示：「像北野武那樣的大師，他其實綜藝弄得很凶，拍電影那種暴力美學也是很恐怖，有他當典範，我為什麼不能這樣。」納豆的雄心壯志可見一斑。

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