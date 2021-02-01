揭露主持尾牙遭性騷擾！雞排妹籲堅強「千萬女性都不敢說」

27歲的藝人雞排妹（鄭家純）29日在臉書上透露主持尾牙時，遭到主辦方老闆言語騷擾，消息曝光後引起社會議論，部分網友、網紅指控她公審老闆，沒有職業道德，也有人留言力挺，支持。雞排妹昨（31）日再次發文吐露心聲，坦言自己做了千千萬萬女性也發生過，但不敢說的事。

昨晚主持尾牙，主辦公司的老闆喝了幾杯酒後，講話開始不禮貌，在台上持續騷擾，把低級當有趣。 「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚喔。」

「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘。」

「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧！」

不只這些… 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年1月29日 星期五

「我相信每件事的發生，都有意義」，雞排妹透露自從爆料老闆言語騷擾事件後，得到了許多留言、私訊的反饋，「他們願意向我訴說被欺負的過程，看了很心疼，我只能回覆辛苦了」，她相信有同理心的人還是很多，雖然陌生人的文字看似沒有溫度，但能帶來安慰的力量。

陳沂質疑我有錢玩股票、買房子，怎麼還會接只有10萬的工作，甚至說出認為我在利用廠商炒新聞。

很多年前一起喝過咖啡，我和她聊過家庭背景，甚至我爸爸開過什麼公司，她清楚我是一個18歲就離家出走、捨棄優渥環境的人，怎麼會用那些歪理來發文呢？ 當… 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年1月30日 星期六

至於酸民的留言，雞排妹直言：「匿名酸民不用管，他們就是可憐到只能靠惡毒取暖，新聞區底下釣出一堆噁男，看到認識的人也算是好事，不然平常也很難發現」，此外，她也PO出日前分享自己踏入各行各業後，變堅強的方法。

貼文一出，引發許多網友共鳴：「這裡至少還讓人看到社會上僅存的些餘良善」、「我覺得遇到騷擾就是要勇敢大聲說出來，絕不姑息養奸」、「面對女性被騷擾這事件，也能正面面對、調整心態處理，讓我又加深對妳的好感」。（編輯：侯家瑜）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

※【姊妹淘】提醒您：

若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110