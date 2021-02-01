5大女神降臨《全明星運動會》超圈粉！盤點她們熱血帥氣的瞬間

《全明星運動會》掀起藝人競技狂潮，明星在運動場上的熱血表現，讓粉絲每周追到欲罷不能，《NOWNews今日新聞》整理出5大《全明星運動會》女神，她們在節目中的拚勁，讓觀眾們看了狂被圈粉！

蔡尚樺

前主播蔡尚樺轉戰主持圈，獲得金鐘獎肯定，她在《全明星運動會》與徐展元搭檔，負責賽事即時轉播，在鏡頭前常常為明星運動員尖叫拍手，可愛畫面全被捕捉下來。不過也有網友反應蔡尚樺立場偏頗，對於引起節目爭議，蔡尚樺即時調整，虛心表示：「希望之後能帶給大家更專業的資訊。」

阿樂

阿樂身材火辣，擁有一雙愛笑的眼睛，她從麥卡貝節目《琳來瘋》成名，也是不少粉絲心目中的有「電競女神」，外形甜美的阿樂在《全明星運動會》形象反轉，大秀運動天分，而躲避球大賽讓她一戰成名，阿樂一拿到球殺氣全開，帥氣進攻的模樣超圈粉。

錢薇娟

錢薇娟是台灣女籃國手，在《全明星運動會》擔任藍隊領隊，帶領隊員拿下好成績，是藍隊靈魂人物之一。私下她和隊員們打成一片，是粉絲心目中的最強「錢姊」，錢薇娟也笑說走在路上很多學生球迷，「粉絲年齡層降低很多」。

梁凱莉

「國光女神」梁凱莉在《全明星運動會》卯足全力，其中射箭項目她更展現神射手英姿，努力練習的敬業精神，讓她擺脫愛哭包標籤，整個人散發自信氣場。而梁凱莉在節目中也曾拿下MVP，卻招致網友罵聲，為此沮喪在家痛哭，粉絲也湧入私訊為她打氣。

郭芝吟

郭芝吟（吱吱）從《聲林之王2》出道，除了是實力派唱將，運動細胞也是一級棒，在《全明星運動會》中跨欄、標槍樣樣難不倒，堪稱紅隊得分悍將，全能魅力迷倒觀眾，是許多粉絲心目中的無敵MVP。

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