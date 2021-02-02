被譽「衝破國片天花板」　《緝魂》劇情燒腦！張震、張鈞甯飆最強演技

由《目擊者》、《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪執導，張震、張鈞甯主演的犯罪懸疑鉅作《緝魂》，29日正式上映，全片聚焦於一起豪宅裡的凶殺命案，負責偵辦此案的檢察官張震與刑警張鈞甯，在調查命案的過程中發現，這起看似爭奪遺產的謀殺案背後，隱藏著驚人的祕密真相。而光從張震甘心為該片，挑戰全光頭造型，就知道看這部電影值回票價了。

張震、張鈞甯相隔14年再合作

曾在電影《詭絲》中合作過的張震與張鈞甯，暌違14年後再度重逢，兩人都為電影獻出新造型，張震不僅剃光頭還激瘦了12公斤，笑稱是他高中後再也沒見過的體重！而張鈞甯也難得剪了一頭俐落短髮，她透露是自己向導演程偉豪提出剪掉20公分長髮的請求，好貼近刑警俐落的角色設定。

張鈞甯也回憶起過去跟張震的交手經驗，當時還是戲劇新人的她，在跟張震第一次對戲時，緊張到腦袋一片空白，沒想到這次在《緝魂》中，兩人竟「升格」飾演一對即將孕育新生命的夫妻，張鈞甯更力誇張震是一位極為認真的演員，不論有沒有他的鏡頭，他都會全程待在拍攝現場，觀看其他演員的表演，敬業表現讓張鈞甯嘆為觀止！

從一個眼神看張震演技功力

張震坦言在《緝魂》中，遇到最大的挑戰是：「我的角色後期一直坐在輪椅上，要如何在受限的空間裡，把角色內在、熱情去表現出來，其實滿考驗的。」但張震憑藉他會說話的雙眼與臉部表情，將角色的情感波動展現得一覽無遺。

而對飾演檢察官的張震而言，另外一個大挑戰是，怎麼透過檢察官身分的眼睛，看到整個案件，如何在有限的表演空間裡帶出懸疑感，那種懸疑張力是最難拿捏的，但張震辦到了。整部電影對張震的眼神精準掌控，再加上他對面部肌肉的控制，以及對肢體的把握都極其到位，令人不得不佩服，張震真的是一位優秀演員了。

張鈞甯一鏡到底偵訊戲

張鈞甯在片中有一場非常長的會議室報告戲，張鈞甯回憶起那場戲，至今還是超焦慮！原來當她第一次拿到劇本時，發現那場戲全是她一個人的台詞，張鈞甯當下傻眼：「我是魚腦袋耶！」自認記憶力很差的她，開拍前就一直很擔心這場彙報戲，連坐長途飛機時都不放心地猛背，連背了好幾天。

拍攝當天，導演程偉豪堅持張鈞甯這場戲，要各個角度從頭到尾拍攝一遍，等她順利背完台詞後換個角度再拍一遍，如此講求連貫的拍攝方式，也讓張鈞甯極度焦慮，深怕她一NG就拖延到劇組的收工時間，好在追求完美的張鈞甯，最後順利通過考驗，但她也不禁大喊：「導演真是太狠了！」

劇情超級燒腦

《緝魂》改編自小說《移魂有術》，其中最重要的點就是，片中的人可以通過某種技術，提取人類大腦中的RNA，並將這種物質植入到另一個人的腦袋中，而另一個人就有了另一個人的思維。簡單說就是，可以將人的思維轉移，也就是所謂的「靈魂」轉移。

於是乎，你看著他是她，而她又變成了他，層層鋪疊讓觀眾分不清故事的真面目，但也通過片中人物思維的轉移，令整個故事高潮迭起。而導演程偉豪的高超邏輯功力，更是功不可沒，他讓觀眾可以看得津津有味又不迷糊，這就是《緝魂》的精彩，大家可別錯過了。

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