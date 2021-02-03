超瞎「外遇理由」毀三觀！渣夫高喊愛情無罪　小三偷情「像車禍隨時發生」

近幾年以「外遇」為主題拍攝的日韓劇掀起「流行」，《夫婦的世界》、《Penthouse上流戰爭》、《VIP：她們的祕密》、《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》中的「出軌理由」更是引起話題。《NOWnews今日新聞》特別舉辦「渣男渣女外遇理由鬼扯比拚」民調，《夫婦》李泰伍在正宮面前護航小三，一句「陷入愛情並不是罪啊」榮登最瞎冠軍。

《夫婦的世界》自首播到完結篇都深受觀眾討論，劇中「渣夫」李泰伍（朴海俊 飾）自知外遇雖然不對，但只要跟小三在一起，就有「活著的感覺」，甚至表示：「人心不是說能怎樣就怎樣，心不會在結婚後封鎖！」直到被正宮抓包，他竟惱羞吶喊：「陷入愛情並不是罪！」鬼扯理由以33.6％獲得網友票選最渣冠軍。

近幾個月掀起討論的《Penthouse上流戰爭》，劇中100樓的住戶幾乎「都在外遇」，頂樓會長朱丹泰（嚴基俊 飾）堪稱大樓萬人迷，除了女神妻子沈秀蓮（李智雅 飾），85樓的千書真（金素妍 飾）、45樓的吳允熙（柳真 飾），甚至連幫傭都深陷他的魅力。千書真偷情被丈夫抓到，卻表示「這沒什麼」，更拿意外來比喻婚外情，她說：「夫妻生活也可能發生這種事。」意指出軌跟車禍一樣「隨時會發生」，厚顏無恥讓人嘖嘖稱奇，以28％當選最渣女代表，榮登排行榜第二名。

除了韓劇，日劇《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》不倫劇情也是話題十足，渣夫荻野一真（小池徹平 飾）結婚不止一次，在經營每一段婚姻時「都在搞外遇」，他原以為遇到現任妻子荻野爽（新川優愛 飾）後會改掉「壞習慣」，但家庭因素使然，一真竟搭上老婆閨密，最後仍被太太抓包，荻野爽問起理由，他僅回：「已經是過去式了，對不起，我有段時間不想看到妳的臉。」跌破三觀的發言，以23.2％拿下第三名。

以12.8％榮獲「最渣」第四名的，則是《VIP：她們的祕密》的朴盛俊（李相侖 飾），他深愛妻子羅貞善（張娜拉 飾），卻又放不下小三溫宥利（表藝珍 飾），在被老婆抓到時，直接承認並表示：「那像一場意外，再問下去妳只會受傷。」儘管外遇仍不想結束婚姻，直言：「遇見妳是我人生最美好的事，但她傷痛太多！」狂妄理由傷透太太的心。

完整的《NOWnews今日新聞》民調「外遇題材當紅，哪一部戲劇渣男渣女「出軌理由」最瞎？」可點此觀看。

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