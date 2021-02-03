富豪尪竟是詐騙集團首腦！《璀璨帝國》亞裔美女婚變創業　靠自己成女強人

▲在節目中以和男友Andrew感情故事為主軸的富豪Kelly Li，憑藉己力成為企業家，但在此之前，她其實曾嫁給詐騙集團首腦，人生跌宕起伏。（圖／翻攝自IG@kellymili）

2021年1月上檔的網飛（Netflix）真人秀節目《璀璨帝國（Bling Empire）》，找到一群在洛杉磯比佛利山莊定居的亞洲富人圈，邀請他們上節目，讓平凡大眾能一窺亞裔1%上流社會的日常生活。在節目中以和男友Andrew感情故事為主軸的富豪Kelly Li，憑藉己力成為企業家，但在此之前，她其實曾嫁給詐騙集團首腦，人生跌宕起伏。

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Kelly Li現年35歲，出生於中國大陸昆明市，父母都是醫生，因為母親在美國伊利諾州立大學獲得工作，全家都搬到芝加哥，但後來父親沒有工作而回到大陸，留下母親獨自撫養她長大，因此Kelly相當獨立，從18歲就搬到紐約並從事第一份保險業工作，接著她又搬到洛杉磯從事房地產開發業。她在該工作發展得如魚得水，後來她又順勢進入科技投資業，一直都很努力工作。

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她在20幾歲時曾經嫁給1名中國億萬富翁，當時他們擁有7輛車、4棟房子，每個月光卡費都高達上千多萬元台幣，但2015年有一天她的老公卻突然被政府逮捕，罪名是經營美國史上最大的網路詐騙案，他們的所有資產因此全被凍結，還得付給政府1億6千8百萬元的罰款，老公更被判刑10年，從頂點瞬間跌落到谷底。Kelly離婚後，下定決心創業，因此目前的她不但負責投資電影影集還擔任製作人，活出自己的一片天。

雖然節目聚焦在她和Andrew分合、和Kevin曖昧的三角戀故事，但螢幕下的她相當聰明且人緣好，和神祕富豪Anna Shay是無話不說的好友。而她也曾經來過台灣旅遊，在九份留下快樂的照片。

原文自《四方報》