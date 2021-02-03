林心如透露為《鳥事》心臟無力　笑稱霍建華父女「像度假吃甜點」

由林心如主演兼製作的新戲《她們創業的那些鳥事》日前上檔，林心如演技實力堅強，但碰上呂蒔媛的劇本她坦言，「蒔媛姐的台詞不好背」，加上角色常常要罵人又要速度快，讓她背的非常痛苦，還上網發文求助好友們，結果有位好友是中醫師，替她把脈後發現她心臟有點無力，影響到記憶力不好，「我吃了半個月藥，腦袋就開了。」

談到劇中角色，她笑說：「年輕個10歲我想演美季」，角色非常三八，很自然有趣，但被問到服裝方面可以接受？林心如則表示「（胸前）再加點東西應該可以」。至於會選角簡嫚書飾演林美季，林心如透露，除了導演喜歡之外，最重要是與她以往文青形象有反差，能讓觀眾感受到新鮮感。

在劇中飾演女強人公冶小蔦的林心如，自認為有些地方跟角色滿像的，「500萬資金，480萬買餐具我也會」，身兼製作人的她會將製作費用到極致，「什麼都要用到最好的那種」。去年拍攝《創業》正遇到疫情剛爆發最嚴重時，林心如仍克服窘境，每天要求大家消毒、戴口罩，最後平安度過4個月拍攝殺青。

在台中拍攝期間，林心如也在當地租了房子，老公孩子都會來探班，看到老公帶著女兒台中各地跑，她笑說：「他們父女來台中比較像度假，爸爸常帶她吃平常不能吃的甜點。」林心如還分享，某天她和霍建華走在路上，遇到高捷大哥也在台中，霍建華相識要上前打招呼，「一問才知道，他也來拍我們的戲」，林心如羞認這部戲演員真的太多，很多沒對到戲的，自己真的不知道誰有演。

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