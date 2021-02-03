富二代擁180億卻超低調！《璀璨帝國》全劇最有錢亞裔千金背景曝光

▲富二代千金安娜（Anna Shay），她身價高達6億美金（約新台幣168億元），是全劇最有錢的富豪。（圖／翻攝自IG@annashay93）

號稱真人版「瘋狂亞洲富豪」的Netflix真人富豪秀《璀璨帝國》一開播即話題連連，影集揭開一群定居洛杉磯的亞裔富二代和豪門貴婦的奢華生活。其中，最令人感興趣的莫過於富二代千金安娜（Anna Shay），她身價高達6億美金，是全劇最有錢的富豪，行事卻相當低調，過去卻鮮少在公眾前亮相，令不少觀眾好奇她的財富究竟從何而來。

在 Instagram 查看這則貼文 Anna Shay（@annashay93）分享的貼文

綜合外媒報導，安娜在東京出生，並在8歲左右時搬到洛杉磯定居。她擁有日本、俄國和美國血統，媽媽是日、俄混血，來自於貴族世家；父親則是美國軍火商巨頭，與多個國家政府簽訂合約，販售軍事武器、炸藥和防禦科技，從而累積龐大的財富，讓安娜從小就含著金湯匙出生。

安娜曾在節目中透露，自己的父親希望自己一生都不要工作，因此她也一直都過著養尊處優的生活，不是乘著私人遊艇、飛機在各國度假、就是在逛街購物，與洛杉磯上流社會的人打交道。安娜表示自己曾經想參與家族企業生意，但父親堅持不准，於是她就選擇結婚，繼續過著無憂無慮的生活。她一生經歷四次婚姻，並有現年27歲的兒子Kenny Kemp。

在 Instagram 查看這則貼文 Anna Shay（@annashay93）分享的貼文

父親過世後，她與弟弟將父親的公司 Pacific Architects and Engineers 以12億美金賣給Lockheed Martin公司，繼承了6億美金資產。她在比佛利山莊擁有兩棟豪宅，在節目中也出手闊綽、撒錢送給節目來賓各式各樣的奢華大禮，且為人謙虛有禮、甚至還有些內向害羞，立刻成為最令觀眾喜歡的主角。

在 Instagram 查看這則貼文 Anna Shay（@annashay93）分享的貼文

《璀璨帝國》播出後，她接受媒體採訪時還曾說過：「每當拿到支票時我總是很不知所措，我不知道該拿它們怎麼辦。」顯見她對小錢完全不感興趣，甚至不知道該怎麼花它們。

原文自《四方報》