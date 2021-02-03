【個人意見】時裝週名人及其他

儘管疫情這樣，時裝週還是試圖正常的舉行，只是像以前跨國請明星看秀，是不能夠了。不過還是可以請明星換上寄去的衣服拍張照，對用網路接收資訊的讀者來說，其實沒有差異多大。

凱特摩絲的男裝秀造型真的很好看，毛絨質感的外套、藍色長褲和白襯衫。但一旦聯想到了就沒法不看見，這基本上是哆拉A夢的配色啊！

柏捷頓家族的達芙妮，Phoebe Dynevor以一個基本造型出席時裝秀，雖說經典的黑白搭配十分基本，但是方塊狀的上身打一個結，實在挺像東坡肉的。

延續這個包裹的主題，Yara Shahidi的半開台式肉粽全黑造型我比較喜歡，因為全黑，所以變成黑色不同材質間與質感的對比，鞋子的寶藍色是神來一筆。

沙拉保羅森的毛衣與圓裙造型我蠻喜歡的，但是我不懂頸部開洞的概念，是一個保暖的暮光之城的概念嗎？

Ruth Negga在這裡示範如何把桌巾穿出時尚感。我覺得髮型和拍照背景都很美，但是這件衣服好像需要更強力一點的造型（紅襪子還不夠嗎？）才不會又像是安娜貝爾今天心情很春天。

海莉鮑德溫的綠色忍者龜背心真的是一個很搶眼的單品，但「搶眼」實在是一個不好不壞的詞。雖然知道是某個名牌的商品，但是看起來就是「老娘很冷別煩我」的一種狀態。

對金卡戴珊這位姐來說自拍就是她的伸展台。而這裡最伸展的是她身上的洋裝。腳踩的風火輪幾乎進入幽默的領域。

圖片來自Vogue