鄭爽代孕棄養、華晨宇秘密生子連環爆！「藏子多年」的藝人全曝光

大陸論壇近日爆出華晨宇與張碧晨2人瞞婚生子，育有1歲小孩，而華晨宇、張碧晨先後在微博發文表態，華晨宇更直接認了當爸一事。但除了華晨宇與張碧晨爆出偷偷生子的消息外，現在就盤點其他秘密生子的藝人給你知。

華晨宇、張碧晨

華晨宇1月22日發文認了當爸，育有1歲女兒，生母則是同樣是歌手的張碧晨，2人大動作在微博發文還原當時狀況，引起各界討論。張碧晨發文表示，自己單方面斷了聯繫，躲起來生下孩子，直到女兒出生後一段時間，才向男方坦承，現在與華晨宇是一起撫養小孩的關係，2人沒有結婚。

鄭爽、張恒

1月初時大陸人氣女星鄭爽突然被爆出已婚生子！還被踢爆到美國找代理孕母，生下2名孩子後，疑似因為與前男友張恒分手，打算棄養親生骨肉。而張恒也出面指控她棄養2個孩子，由他獨自一人在美國扶養。隨後鄭爽爆粗口、一家人堅持棄養的錄音檔也在網路上瘋傳。而這件事在短時間內消息快速發酵，輿論幾乎一面倒的痛批鄭爽冷血，就連演藝事業也跟著受到影響。大陸的廣電總局於1月20日透過雜誌表態封殺鄭爽，引起眾多討論。

賀軍翔

男星賀軍翔在2017年6月投下閃婚及生女的震撼彈。他在臉書自爆已經登記結婚，直言老婆是圈外人他交往了13年的初戀，不便多介紹。而女兒在美國出生，因此取名為「美寶」。此消息一出也讓大家十分的吃驚，直呼保密功夫做的真好。 吳尊 藝人吳尊以團體飛輪海發行專輯出道16年，長相帥氣的他感情世界一直是關注焦點，但他總避談自己有另一半，直到團體解散，2013年時突然宣布已於2009年與老婆林麗吟結婚，還有一對兒女。但先前夫妻倆在大陸實境節目秀出的結婚證，卻發現兩人早已在2004年登記，讓許多人驚訝的表示原來出道前早已是人夫，也因瞞婚生子的事搞到吳尊形象受損不少。 明道 藝人明道近幾年將演藝中心轉移大陸，40歲的他感情世界備受關注，2016年與女團「KISS」成員王婷萱傳出緋聞，始終沒向外界公布戀情，直到被週刊爆出早已結婚當爸，才隨後證實喜訊。 林志穎 被稱「人生勝利組」的林志穎，其實也曾瞞婚過，直到孩子出生才在2009年的生日會上，宣布已和女模陳若儀已經在2008年註冊結婚，且兒子Kimi也出生了，消息一出也讓粉絲震驚不已。 鍾漢良 90年代以「小太陽」旋風席捲華語樂壇的港星鍾漢良，一直以來都是緋聞絕緣體，直至2015年被陸媒直擊跟傳聞中的老婆謝易樺一同現身泰國，才讓隱婚、生子的消息終於曝光。 倪安東 倪安東從《超級星光大道》發跡，憑著一張俊俏的混血臉孔，擁有不少迷妹粉絲。倪安東在星途看好之際，卻爆出在2010年結婚，並在隔年生下女兒，鬧得沸沸揚揚。而後還偷吃歌手管罄，兩人婚外情曝光，正宮一狀告上法院，夫妻也在2018年離婚。 吳宗憲 59歲的藝人吳宗憲（憲哥）在主持界佔有一席之地，他與老婆張葳葳結婚長達30年，育有3女1子。但吳宗憲當年為了維持單身形象，不承認未婚生子，直到後來被黃安爆料才開記者會公開承認，自己是四個小孩的爸爸。

原文自 《NOWnews 懶人包》