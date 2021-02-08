真人版芭比！《璀璨帝國》越南裔時尚DJ爆紅　身價不凡卻苦尋生父

網飛（Netflix）真人秀節目《璀璨帝國（Bling Empire）》，找到一群在洛杉磯比佛利山莊定居的亞洲富人圈，邀請他們上節目，讓平凡大眾能一窺亞裔1%上流社會的日常生活。出演群中最吸引人目光的辣妹Kim Lee，不但擁有超完美身材、富有家境，實際上亦是個靠自身力量賺到百萬美元以上財富的獨立女性。

在 Instagram 查看這則貼文 ᴋɪᴍ ʟᴇᴇ（@kimlee）分享的貼文

Kim Lee 現年32歲，原生父母親皆為越南裔美國人，然而母親跟生父離婚後，後法國裔繼父結婚，全家定居於洛杉磯。Kim Lee可以說是被繼父、生母一手帶大，本來家境就很好的她，從信託基金芭比（trust fund babies ）靠著自身DJ技能、模特兒氣勢，逐漸成為富有的成功女性。

據悉，Kim Lee在很年輕時就走上巴黎伸展台、紐約時裝週，且為多個知名精品品牌代言，模特兒事業可以說是風生水起。同時，她更是1名享譽全球的DJ，曾前往多個國家巡演，甚至被封為亞洲版Calvin Harris。她為許多知名DJ開場和共演，參加不少音樂節，據傳她出演1場就能獲得50,000美金（約150萬新台幣）。除此之外，她還曾入鏡不少大咖的MV，例如Katy Perry, Kanye West, 和Nicki Minaj。

在 Instagram 查看這則貼文 ᴋɪᴍ ʟᴇᴇ（@kimlee）分享的貼文

即便閱歷豐富，她仍沒停住腳步，陸續參演越南節目如《Amazing Race Vietnam 》和越南版的《 Got Talent》，如今更出演《璀璨帝國》，並在實境秀最初和兩大女王之一的日俄混血社交名流Anna Shay及其好友們起衝突，後來她又坦承，自己一直想找到生父，因為她從來沒有對生父的印象，而這對她來說是相當大的遺憾。她的朋友Kevin Kreider和Kane Lim便決定幫她尋找生父，過程和結果盡在影集中，具有相當高的可看性。

原文自《四方報》