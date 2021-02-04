性感不代表隨便！館長感嘆雞排妹被酸「愛露還怕性騷擾」

▲針對此次性騷擾疑雲，館長觀察到，起初雞排妹因為外型、身材好走紅，也因此新聞下方的留言都有人以此謾罵。（圖／翻攝自館長Youtube、雞排妹IG）

雞排妹鄭家純近期自爆主持尾牙遭性騷擾，消息一出也引發各界關注。在網路上更有不少人以雞排妹平時的風格作為論點攻擊。對此，館長陳之漢則在昨（3）日直播感嘆，「人家性感不代表隨便」。

針對此次性騷擾疑雲，館長觀察到，起初雞排妹因為外型、身材好走紅，也因此新聞下方的留言都有人罵「你不要這樣穿」、「你的形象就是這樣，還怕別人性騷擾」。

不過館長認為，「穿的性感、靠外表紅，跟她隨不隨便，這是兩回事」，他也舉例，就像一個女性穿著很辣，但不代表就要隨便給人摸、言語騷擾，「不是像印度一樣，性侵加害者還會辦稱，因為受害者穿太辣」。

館長隨後也分享自身經歷，早期剛走紅的時候，去外面演講、拍片時，常被別人要求「摸一下肌肉」，有些人甚至沒問就直接摸了，自己也覺得很不被尊重，對方根本沒有想過他的感受。

至於此次事件的真相究竟如何，館長則認為，應由當事人去釐清，但網路上不少「沙豬主義」的留言，真的不需要罵太難聽，應該給女性尊重。（編輯：潘毅）

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