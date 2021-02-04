「無症狀染疫」卻沒公布！石原聰美公司沉默1天終認：確診新冠肺炎

日本女神石原聰美，昨遭媒體報導確診新型冠狀病毒肺炎，但消息未獲得證實，事隔一天，今（4日）她公司終於出面，表示石原聰美1月接受2019新型冠狀病毒（COVID-19）篩檢，雖然無症狀，但確實感染新冠肺炎。

日媒《女性SEVEN》昨報導石原聰美中鏢，也點出經紀公司沒公布的原因，指她將投入新作拍攝，而電視台都會在開拍前要求相關人員進行篩檢，石原聰美就在開工首日確診，導致劇組停工，但消息都未獲經紀公司證實，記者也說因為作品沒有正式公布，就算有藝人、工作人員確診，其實沒有公開的必要；至於公司方面，每家處理的方式不同，證實與否得看他們判斷。

石原聰美確診消息瘋傳一天，她公司今打破沉默出面證實，石原聰美1月中接受篩檢呈陽性反應，雖然中鏢但強調「她沒有任何症狀」，預計本周重返劇組開工。

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