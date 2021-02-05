家財萬貫也不過度溺愛！年輕富二代18歲就靠投資自賺7位數美金

2021年1月上檔的網飛（Netflix）真人秀節目《璀璨帝國（Bling Empire）》，找到一群在洛杉磯比佛利山莊定居的亞洲富人圈，邀請他們上節目，讓平凡大眾能一窺亞裔1%上流社會的日常生活，雖然在美國上線不到一個禮拜，該影集已打入美國網飛排行榜第9名，且為難得一見的全亞洲裔主演。其中，和影集主要出場者關係都很好的Kane Lim憑著隨和的個性成為該影集中的靈魂人物，且相較於其他年輕出演者，他十分懂得人情世故和華人文化，讓人不禁好奇他背後的故事。

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Kane Lim出生於新加坡，家族在新加坡擁有眾多傳產企業，諸如石油、運輸和資產投資。後來他隨著家族拓展的公司而搬來洛杉磯。根據《Voyage LA》的專訪，他本人的公司《Kix Capital》則主要以投資房地產和資產配置交易。他在影集中和私下訪談裡曾多次提及他父親對他的另類教育方式，例如即便家財萬貫，父親從來沒有過度溺愛他們，在他小時候他父親會帶他去最近的公車站牌，要他自己學搭公車去學校，且日復一日。

他提到父親從來不會在非必要的地方為他花錢，像是請司機或是送奢侈品，只有對他的教育、必需品和食物旅遊上盡量給予好的。「這跟新加坡商人教育後代的方式普遍不太一樣，但我父親希望我不要被寵壞，並且能靠自己力量賺錢。」

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17歲時，他跟父親借了一筆錢，然後利用那筆錢做為本金進行投資，他在2個月內就賺到相當的金額，並把本金還給父親。18歲時，他就已靠投資賺到7位數美金的財富，足見遺傳了父親的商業頭腦。長大後的他在東南亞地區擁有許多大型購物商場，例如新加坡和泰國，同時經營投資公司，而Kane Lim搬到洛杉磯的目的，則是希望將家族事業版圖從東方拓展到西方市場。

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如今的他已30歲，活得相當快樂，可說是影集中的開心果，他還有蒐集鞋子的興趣，因而在家中擁有夢幻的鞋牆。他還熱衷於經營社群平台，在Instagram上擁有近40萬名追蹤者。而且因為樂觀個性，他跟並非上流社會的模特兒Kevin Kreider成為最好的朋友，同時沒有得罪該影集中的任何一人，且他時常作為每個人發生困難時的心靈依靠和傾聽者。

原文自《四方報》