雞排妹控翁立友性騷擾遭批「雙標」　呱吉「以禮相待」舉例精闢被讚爆

藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭歌手翁立友性騷擾，事情曝光後獲得外界高度關注，但雙方至今各說各話，卻有網友翻出她曾在直播中透露，曾被某醫師拍臀部其實滿爽的，遭質疑雙重標準。對此，台北市議員、Youtuber呱吉邱威傑3日就在臉書分析「性騷擾是以當事人主觀感受做判斷依據」，並舉出一例子，貼文曝光讓上萬網友全讚翻。

呱吉表示，「性騷擾是以當事人主觀感受做判斷依據」，也許會讓有些人覺得這不就隨便人講，好像不是很公平，因此舉出一個例子：「你小孩今天身體好嗎？」這句話可能只是個體貼的問候。但如果是來自一個素有嫌隙的惡鄰居，可能就是讓人心生畏懼的威脅。

呱吉強調，我們判斷一個行為、一句話的惡意，本來就是受到對話當事人的相互關係影響，如果是心儀對象的肢體接觸，當然不是性騷擾；但如果是職場上地位較高的主管或長輩，可能就是令人心生畏懼的騷擾，因此「所有的話都是看人看地點講的」，反問「如果你不是對彼此關係很有把握時，通常不都是要以禮相待嗎？」

呱吉也提到「我本來不是很想特別討論此事，因為覺得自己像是個超級吸怪機，有時候想幫忙卻搞到火更大」，但做人的基本立場還是要有，自己不覺得雞排妹在他的直播上有講錯什麼話，也相信她內心真有受到騷擾的感受，如果對造有任何委屈的感受，也必須反省自己為什麼不能對不熟的人保持文明的距離。

貼文隨即吸引上萬人次按讚回響，網友紛紛大讚「中肯100％認同」、「呱吉太帥惹！」「說得真好欸，節目效果什麼的，只有你自己這樣覺得好嗎」、「這篇給讃，同意呱吉的論點！但最後的反省自己就免了，工作場合熟不熟不是重點，距離保持也不是你情我願就可以推說過去的」。（編輯：賴詠璿）

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