專訪／李翊君沒向檢場撒嬌過　自曝非常理性！不排斥超正女兒交往藝人

資深歌手李翊君去年12月5日、6日在台北國際會議中心舉辦「李翊君2020翊如既往演唱會」，在彩排時透露演唱會上會給女兒香奈兒（王敏淳）一個舞台好好表演。受訪時，她也提到與女兒、老公檢場的相處之道。

擁有許多歌迷的李翊君，被問到有沒有碰上激動示愛的粉絲，她笑回「有」，還透露遇到過有粉絲說些奇怪的話，不過她淡定面對：「我是覺得這種就不要理他，因為憑良心講，如果回他了，就會沒完沒了。」

李翊君也談起跟女兒香奈兒相處的方式就像朋友，香奈兒與父母一樣踏入演藝圈，今年初還推出了自己的單曲，她表示不擔心女兒選的路，「她只要不要學壞就好，其他的狀況，不要做壞事，應該都能夠理直氣壯，不必為她擔心，總歸她一定要自己去面對。」至於會不會介意女兒未來的男友也是藝人？李翊君表示不會介意，也願意與女兒討論，但她話鋒一轉的說：「至於她會採納多少建議，嗯…這個彈性是一種拉鋸啦哈哈哈。」而最重要是，希望女兒還是要把對象帶回家讓她過目一下。

談到有沒有因為觀念不同而與女兒發生衝突，李翊君笑說不會，母女倆都是充分溝通的，「她也會告訴我，某部分她認為怎麼樣，某部分可以跟她討論答案，我自己覺得不要參與太多工作上的意見，我們也在學習怎麼跟小孩相處，怎麼樣才能像朋友。」

說起家庭生活，李翊君表示，檢場非常疼愛女兒，她提到自己不是一個愛吃醋的人，且非常理性，「這是我的優點也是我的缺點。」在家她幾乎沒向檢場撒嬌過，她自虧：「如果我撒嬌了，檢哥一定覺得『你要幹嘛？』」李翊君也談起夫妻間的相處之道，「就是相互信任吧！互相不參與對方的工作，就算是同行，差距還是滿大的，在這樣的狀況下，工作不要有太多交集。」

李翊君坦言與檢場最大的生活重心就是小孩，尤其這幾年家裡事情很多，女兒出國讀書，回台灣發片等，幾乎討論的話題都是在孩子身上，縱使有激烈的討論，也會盡量讓彼此達成共識，「像我對香奈兒入行，我是屬於會有別的想法，就會沒那麼支持她，檢哥跟我討論，就覺得應該要全力支持她。」而看到她為了演唱會忙碌不已，檢場也會心疼問為什麼要做那麼累的事情，雖然心疼，但依舊支持，夫妻倆的感情盡在不言中。

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