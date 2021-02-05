盤點雞排妹嗆辣敢言8事蹟！控翁立友性騷擾　大方認有砲友、提告醫美診所

雞排妹（鄭家純）除了有著火辣外表外，對時事也相當關心，而她說話犀利且個性直率，還封自己是「爭議學姊」，常在個人社群網站發表言論，大膽做自己。而近來在臉書控訴，在主持尾牙時遭到公司老闆和同場男歌手性騷擾，也引起網友爭論。現在就一起來看看雞排妹的敢怒敢言事蹟。

點名翁立友性騷擾

雞排妹主持尾牙遭公司老闆和同場男歌手性騷擾，憤而捐出主持費10萬元，在雞排妹貼出的主持手卡中，赫見翁立友《堅持》、《我問天》等招牌歌曲，男歌手身分呼之欲出，雞排妹在2月2日也落淚還原性騷擾過程，大方點名對方就是翁立友。而雞排妹也曾發文吐露心聲，坦言自己做了千千萬萬女性也發生過，但不敢說的事。 鬧翻醫美診所「求償150萬」 雞排妹（鄭家純)在2020年12月時提告醫美診所元和雅侵害肖像權，求償150萬元。雞排妹8年前和醫美診所合作抽脂手術，簽約讓對方在刊物、雜誌上使用肖像，這1年來卻發現診所將她舊照做成燈箱看板，她控診所不當使用肖像在先，又帶網軍風向說雞排妹紅了就忘恩負義，雞排妹強調：「它就是違約紛爭，跟過河拆橋一點關係都沒有。」

雞排妹砸千萬曝「人類滅絕計劃」

她創立情趣用品品牌，銷售成績不俗，雞排妹的影片與發言尺度也越來越開放，最新影片還因太性感惹火被YouTube設成18禁。而她在之前還發行了產品純愛杯（飛機杯／自慰器）系列，就是要打造前所未有純愛體驗。

大方認有砲友

直言韓國瑜其實是「植物人」

2019年在凱道上舉行的「總統初選造勢」，韓國瑜親口允諾將會參加，但雞排妹則表示「聽到會覺得怪怪的，要選總統的不是你嗎？」且韓國瑜多次說出「一切都是被動的」，屢次表示自己都是「被動」的，讓雞排妹相當無言，更直言，「那我就大膽推測，韓國瑜其實是『植物人』！」

出道多久被罵多久！「17字箴言」做自己

每每一有雞排妹的消息，網路上皆充斥對她的批評，對於某些惡意中傷，雞排妹之前分享YouTuber RU醬的IG動態，其中一句話是她曾給對方的建言：「大家互相尊重，包含我也尊重你不尊重我。」也許就是以此心態做自己想做的事，才有今日坐擁高網路聲量的話題女王。

原文自 《NOWnews 懶人包》

※【姊妹淘】提醒您：

若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110