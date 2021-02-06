翁立友自稱「受害者」避正面對質　雞排妹5點聲明控：二度傷害

雞排妹（鄭家純）近來指控遭翁立友性騷擾，雙方各說各話，翁立友於昨（5）日召開記者會說明事件，雞排妹準時踩場，引起現場混亂。雙方僵持45分鐘後，豪記唱片才以調虎離山的方式，引開雞排妹，讓聲明會順利進行。而在稍早，雞排妹對於翁立友的記者會，也發表了聲明，提到關於翁立友在聲明會上表示自己是性騷擾疑雲的受害者，受到二度傷害。

雞排妹透過律師發表5點聲明，聲明中提到，當天在主持尾牙時遭到性騷擾，因此藉由捐出當天的酬勞，「來抗議當日遇到的困境，也想藉此呼籲大家重視『尊重』一詞，僅此而已。在後續發生了這麼多預料之外的演變後，鄭小姐今日到場，是為了尋求一個直接對話的機會。不想繼續被外界干擾、不想再被誰挑撥離間，只想勇敢的面對自己遇到的性騷擾事件，動機相當單純。」

而雞排妹指控翁立友性騷擾，卻不打算提告的原因，則是相信事件是可以讓台灣社會反思的機會，「翁立友先生雖然真心的認為自己從未有傷害女性的動作，但那些橋段、那些肢體接觸、那些理所當然的調侃，都會在某一天某一刻再次傷害另一個人。」

最後，聲明中表示，對於翁立友在記者會上以被害人自居，是對雞排妹的二度傷害，且是嚴重的惡意，「鄭小姐絕無憑空誣陷翁立友先生之動機，更不需要為了『感到被冒犯』而道歉。沒有人願意成為被害人，都只是不情願的深陷其中而已，期許我們的明天，都能更好。」

以下為雞排妹聲明全文：

針對今日翁立友先生舉辦記者說明會一事，為定紛止爭、消除猜疑，鄭家純小姐委託本人，向社會大眾說明如下：

1.鄭小姐之初心，是希望透過捐出案發當時的全部收益，來抗議當日遇到的困境，也想藉此呼籲大家重視「尊重」一詞，僅此而已。在後續發生了這麼多預料之外的演變後，鄭小姐今日到場，是為了尋求一個直接對話的機會。不想繼續被外界干擾、不想再被誰挑撥離間，只想勇敢的面對自己遇到的性騷擾事件，動機相當單純。

2.所謂性騷擾，只要有單方面的不舒服，即可成立，任何人都不應該為了「舉證困難」的理由而選擇忍氣吞聲或隱忍。在本次事件中，鄭小姐獨立的、主觀的性別寧靜遭到破壞，這就是毫無疑問「性騷擾」，沒有任何人具有評價對錯的資格，更沒有任何人有權利對被害人下指導棋。

3.至於鄭小姐不提出告訴的原因，是因為我們相信這起事件可以是臺灣社會一個反思的機會，而不單單是一宗犯罪行為。翁立友先生雖然真心的認為自己從未有傷害女性的動作，但那些橋段、那些肢體接觸、那些理所當然的調侃，都會在某一天某一刻再次傷害另一個人。「社會」說可以，不代表「你面對的那個人」就一定可以，尊重每一個個體差異，才是真正的尊重。

4.所以，鄭小姐要的是一個道歉、一個示範，而不是更多社會資源的耗費，我們將不會對翁立友先生提出性騷擾告訴，但在追求改革「貶低性秀場文化」、「毫無根據的社交觸摸」上，相信鄭小姐不論受到多大的中傷，也不會停下腳步，因為這終究是一件值得做的事情。

5.最後，我們相當遺憾翁立友先生於記者會最後仍以「被害人」自稱，這對於真正的受騷擾者而言，是結結實實的二度傷害，是更嚴重的惡意。鄭小姐絕無憑空誣陷翁立友先生之動機，更不需要為了「感到被冒犯」而道歉。沒有人願意成為被害人，都只是不情願的深陷其中而已，期許我們的明天，都能更好。

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