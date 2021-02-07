闖翁立友記者會遭「惡意驚句攻擊」！雞排妹將痛苦視為磨練，認「勇敢有代價」

藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆主持廠商尾牙時，遭同台男歌手翁立友言語性騷擾，日前翁立友召開記者會說明，而雞排妹現身踢館，讓場面一度失控，雙方在現場僵持不下，更有支持翁的民眾對雞排妹叫罵。對此，雞排妹晚間在臉書發文還原昨日記者會現場始末，感慨勇敢是有代價的，但強調自己會「繼續保持善良的心，將痛苦視為磨練」。

雞排妹在文章開門見山表示，「我不想呼籲別人『要勇敢』，因為這個勇敢，是有代價的」。雞排妹透露，昨天記者會在開始前，她安靜坐在第一排位子等待，但左前方有位「瘋狂歌迷」，不斷叫罵、羞辱，從飯店大門口就開始一路罵到會場。

除了歌迷的叫罵，雞排妹還提到現場另位女記者，是「很稱職的惡意代言人」，到各大新聞留言區抄寫噁心言論，以流暢的「驚句攻擊」連發。至於那位孕婦主持人，雞排妹形容是「＋9孕婦」，更直言那位孕婦「昨天的網路聲量還比柯Ｐ高，就不用多敘述了」。

雞排妹強調，自己當下完全沒有被激怒，身處中間點的她，不論聽到什麼態度的話語，也不會被壓垮，因為那是她多年來的「站在浪尖上的日常生活」。雞排妹形容，「用第一視角開直播真實記錄，展演主題為：『惡』，事後再看會感到荒唐可笑」。

雞排妹感慨從自己控訴遭到性騷擾以來，「這一週像實境秀，血淋淋上演當你在台灣身為性騷擾受害者，選擇不顧一切說出來後，會面臨到的一切」。但雞排妹堅強表示，「能夠快速消化負面情緒」，更認為若自己都不敢說，「其他受害者看了會更害怕」。雞排妹最後也向支持者致謝，「能夠一個人去正面對決，勇氣是替我加油的你們給的，謝謝大家。繼續保持善良的心，將痛苦視為磨練，就不會墜入深淵」。（編輯：倪浩軒）

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