重拾父子情！曾遭羅志祥控性騷擾輕生　孫德榮曬照和解20年心結

羅志祥和當年「羅密歐」經紀人孫德榮因合約糾紛鬧翻，性騷擾疑雲更成為彼此20年心結，不過透過中間友人林大晉，羅志祥和孫德榮在去年放下恩怨，小豬還錄影片為孫德榮生日宴祝壽，昨（7日）他在Instagram曬出與孫德榮合照，證實雙方重拾父子情。

羅志祥因為情變周揚青神隱至今，去年12月孫德榮壽宴吸引大批媒體，孫德榮要他人別出現，羅志祥改用錄影表達心意，近日他私下請孫德榮吃飯，在社群網站公開合照，俏皮留言：「沒事，我人前面一點，顯得你臉小！」羅志祥更吐露「誤會解開了，我現在跟孫總是bro（兄弟）」，孫德榮也感慨：「很開心大兒子重回我身邊。」兩人一笑泯恩仇。

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孫德榮當年因遭羅志祥指控性騷擾，留遺書輕生獲救，振作後重新打造5566、七朵花等偶像團體，在羅志祥低潮那段時期，他沒有不准其他唱片公司發行羅志祥專輯，「我可以踩死他卻沒有踩，狠不下去」，卻不解對方為何對他人格傷害，指控沒發生過的性騷擾。對此，羅志祥去年接受雜誌專訪，否認說過孫德榮性騷擾，「我從來沒有說過孫總任何一句不是」，雙方也在微信上解開20年的心結，重修舊好。

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