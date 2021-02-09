由劉詩詩、倪妮主演的陸劇《流金歲月》自從在愛奇藝播出之後，就引發好評，劇情描述兩個家庭背景迥異的女孩，在面對各自人生中逃不開的命運時，互相扶持、陪伴的故事。

劉詩詩在劇中飾演蔣南孫、倪妮飾演朱鎖鎖，值得一提的是，1988年這部原著小說就曾翻拍成電影，分別由張曼玉及鍾楚紅演出蔣南孫和朱鎖鎖，也成了當時的經典之作。此次再度改編成電視劇，因此從開拍之初即受到許多人關注。

從首集就可以看出兩位女主角鮮明的性格，蔣南孫出生上海富裕人家，與男友章安仁（楊玏 飾）穩定交往，和新來的助教王永正（楊祐寧 飾）處處不對盤，兩人水火不融，又經常不期而遇，還因為搬家而針鋒相對，爭執過程讓人看了又氣又好笑。

此外，蔣南孫還因看不慣爸爸（張晨光 飾演）的勢利行為，當著爸爸的面在小提琴上淋熱水，甚至一刀剪去長髮，父女衝突戲張力十足，也讓人見識到蔣南孫的倔強；而閨蜜朱鎖鎖則長期寄人籬下，一直渴望離開如同牢籠的生活，她出場一襲紅色洋裝配上紅色口紅，自帶光芒的模樣超級吸睛，短短一個坐上摩托車的片段，都展現絕美氣勢，劇中也讓許多男人對她一見鍾情、廢寢忘食。

不過，蔣南孫因父親炒股失利，不僅遭債主上門討債，一家人更落得無家可歸的境地，男友章安仁在危急之際卻不願施以援助，自私嘴臉讓蔣南孫心灰意冷，而父親的跳樓自殺，更讓蔣南孫被迫一夜長大，但表面上仍故作堅強，直到在閨蜜朱鎖鎖面前才徹底崩潰，整個人埋進棉被痛哭失聲，朱鎖鎖也在一旁陪著落淚，兩大女神的哭戲超有感染力，讓網友直呼「太揪心」。

事實上，當劇中張晨光飾演的蔣父因炒股破產，選擇走上絕路，以跳樓了結一切，更讓高齡母親親眼目睹心碎場面時，這一場母子倆的對戲，不只是讓觀眾看了難過，拍攝現場更是充滿濃濃的悲傷情緒，導演及現場工作人員都跟著哭，即使在導演喊卡後，張晨光和飾演蔣奶奶的吳彦姝，也因無法抽離情緒、頻頻拭淚。

該段劇情播出後引起觀眾熱議，火速登上社群平台熱搜，張晨光本人也在社群平台發文告別角色，更親自回覆網友留言，對於網友不解與不捨蔣父跳樓的決定，張晨光先是幽默回覆「不跳上不了熱搜」，隨後也以角色分析，認為在蔣爸的思維裡「知恥近乎勇」，跳樓的決定是一種「勇敢的表現」，親自回覆了網友的問題也為角色畫下完美句點。

此外，在最新劇情中，蔣南孫終於看透章安仁，在小姨（袁泉飾）的鼓勵下，飛往義大利散心，也在異國和楊祐寧飾演的王永正再度重逢，兩人的感情線備受網友期待。

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